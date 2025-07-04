Altın piyasasındaki hareketlilik sürüyor! Vatandaşın tercihi aniden değişti!

Ekonomide yaşanan dalgalanmadan nasibini alan altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Dünya çapında yaşanan gelişmeler sebebiyle altında yaşanan hareketlilik nedeniyle vatandaşlar altın fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Altın piyasasındaki hareketliliğe rağmen gram altın vatandaşın gözdesi olmayı sürdürüyor.
İşte 4 Temmuz 2025 tarihli altın fiyatları…
Altın (TL/Gram): 4.271,60 - 4.272,03
22 Ayar Bilezik: 3.877,59 - 3.892,93
Altın (ONS): 3.331,87 - 3.332,23
Altın ($/kg): 106.693,00 - 106.705,00
Altın (Euro/kg): 125.849,00 - 125.863,00
Cumhuriyet Altını: 27.603,00 - 27.781,00
Yarım Altın: 13.847,00 - 13.957,00
Çeyrek Altın: 6.923,00 - 6.979,00