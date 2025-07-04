Altın piyasasındaki hareketlilik sürüyor! Vatandaşın tercihi aniden değişti!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Altın piyasasındaki hareketlilik sürüyor! Vatandaşın tercihi aniden değişti!

Son dönemlerde altın piyasasında yatırımcıyı da şaşkına çeviren bir hareketlilik yaşanıyor. Birikimini altından yana değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bu kapsamda fiyatlardaki değişiklikleri yakından takip etmeyi sürdürüyor döviz kurunda yaşanan dalgalanma ve küresel bazda yaşanan ekonomik gelişmelerin altını yakından etkilemesi sebebiyle altın fiyatlarına ilişkin sorgulamalar arama motorlarında sıklıkla ön plana çıkıyor.

Ekonomide yaşanan dalgalanmadan nasibini alan altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Dünya çapında yaşanan gelişmeler sebebiyle altında yaşanan hareketlilik nedeniyle vatandaşlar altın fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Altın piyasasındaki hareketliliğe rağmen gram altın vatandaşın gözdesi olmayı sürdürüyor.

İşte 4 Temmuz 2025 tarihli altın fiyatları…

Altın (TL/Gram): 4.271,60 - 4.272,03
22 Ayar Bilezik: 3.877,59 - 3.892,93
Altın (ONS): 3.331,87 - 3.332,23

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Altın ($/kg): 106.693,00 - 106.705,00
Altın (Euro/kg): 125.849,00 - 125.863,00
Cumhuriyet Altını: 27.603,00 - 27.781,00
Yarım Altın: 13.847,00 - 13.957,00
Çeyrek Altın: 6.923,00 - 6.979,00

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