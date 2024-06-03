Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Portekizli teknik adam için dün Ülker Stadı'nda imza töreni düzenlendi.

Binlerce taraftar, Mourinho'nun imza töreni için stada akın etti.

Rasim Ozan Kütahyalı'dan ise Fenerbahçe taraftarını çıldıracak açıklamalar geldi.

''TERCÜMAN MOURINHO HAYIRLI OLSUN''

Rasim Ozan, katıldığı programda Mourinho ile ilgili, ''Tercüman Mourinho Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun. Mourinho da 10 senedir şampiyon olamayan bir hoca. Son 10 sene 2 şampiyonluğu olmayan 2 katkuru. Köyferans (Konferans Ligi) şampiyonluğu var onu kabul ediyorum.'' ifadeleriyle Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti.