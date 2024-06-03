'Tercüman Mourinho Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun'

Kaynak: Haber Merkezi
'Tercüman Mourinho Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun'

Rasim Ozan Kütahyalı, Jose Mourinho ile ilgili yaptığı açıklamalarla Fenerbahçe taraftarını çıldırttı.

Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Portekizli teknik adam için dün Ülker Stadı'nda imza töreni düzenlendi.

Binlerce taraftar, Mourinho'nun imza töreni için stada akın etti.

Rasim Ozan Kütahyalı'dan ise Fenerbahçe taraftarını çıldıracak açıklamalar geldi.

rok-2.png

''TERCÜMAN MOURINHO HAYIRLI OLSUN''
Rasim Ozan, katıldığı programda Mourinho ile ilgili, ''Tercüman Mourinho Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun. Mourinho da 10 senedir şampiyon olamayan bir hoca. Son 10 sene 2 şampiyonluğu olmayan 2 katkuru. Köyferans (Konferans Ligi) şampiyonluğu var onu kabul ediyorum.'' ifadeleriyle Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti.

İlgili Haberler
Arda Güler İspanyolca konuştu. Madrid yıkıldı
Aziz Yıldırım müjdeyi duyurdu
Son Haberler
Üstüne bastı canından oldu Gündem
Üstüne bastı canından oldu
Depremde çadır satan Kızılay’ın satışları 8,9 milyara yükseldi Gündem
Depremde çadır satan Kızılay’ın satışları 8,9 milyara yükseldi
Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı oldu Dünya
Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı oldu
Van Gölü Canavarları yola çıktı Spor
Van Gölü Canavarları yola çıktı
Her gün 5 tane ceviz yiyen yaşadı. Etkisini duyan kuru yemişçiye hücum edecek Sağlık
Her gün 5 tane ceviz yiyen yaşadı. Etkisini duyan kuru yemişçiye hücum edecek
TÜİK'in market alışverişlerini Sebastian mı yapıyor? Gir markete gör bakalım yüzde 3,37 mi? Ekonomi
TÜİK'in market alışverişlerini Sebastian mı yapıyor? Gir markete gör bakalım yüzde 3,37 mi?
Türkiye bu olayı konuşuyor. Müge Anlı'daki çocuk istismarında karar verildi Gündem
Türkiye bu olayı konuşuyor. Müge Anlı'daki çocuk istismarında karar verildi