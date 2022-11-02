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Bu otu yiyenler sigaraya veda ediyor, mutlu oluyor

Tere otu yüksek demir içeriyor. Bu özelliğiyle sigara içenlerin yemesi gerekiyor. Zira, ciğerleri temizlemeye ve toksinleri atmaya deva niteliğini taşıyor.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 11:58
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Tere otu neye yarar?

Bu otu yiyenler sigaraya veda ediyor, mutlu oluyor
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Ölçülü ve sağlıklı beslenmek, vücudumuzu yenilemeye yardımcı olur. Vücudumuzun kendisini yenilemesi ise hayat kalitemizi artırır.

Sigaranın ne denli zararlı olduğu kesinlikle biliniyor. Ancak birçok tiryaki bundan kurtulamıyor. EN azından bazı bitkiler bunun önüne geçiyor. İşte tere otu da onlardan biri.

Peki tere otunun faydaları neler?

Tere otu, yüksek demir içeriği ile dikkatleri çekiyor. Kansızlığa iyi geliyor. Sigara içenlerin ise tam bir dostu.
Tere otu bağışıklık sistemini yeniliyor.

Vücudu güçlü hale getiriyor. 

Banyo sırasında kullanılan tere, saçların dökülmesini azaltıyor, zamanla dökülmeyi önlüyor.

Stres, yorgunluk ve uykusuzlukla mücadele ediyor.

Karaciğerin fonksiyonlarını artırarak toksinleri atmasına destek oluyor. Bu nedenle sigarayı bıraktıktan sonra tüketilmesi de yerinde görünüyor.

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