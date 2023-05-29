Terenin yararları nelerdir

İşte Terenin yararları:

Cinsel gücü artırmaktadır.

Kuvvetli bir antioksidandır.

Vücut direncini artırır.

Düzenli olarak her sabah yendiğinde zayıflamada etkilidir.



Suyu kullanıldığı zaman saç dökülmeleri ve kepeğe karşı savaşır.

Yağ yakılmasını hızlandırır.

Kansızlığı giderir.

Kan şekerini düşürür.

Bronşları temizler.

Bağırsak solucanlarını döker.

İştahsızlığa iyi gelmektedir. Hazmı kolaylaştırır.

Kansere karşı koruyucudur.

Vitamin eksikliklerinde kullanılmaktadır.

Sigara içenlerin dostudur. Sigaranın zararlarını azaltır.

Karaciğere olumlu etkileri vardır.

Böbrekleri çalıştırır. İdrarı söktürür.



