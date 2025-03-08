Tereyağı mı zeytinyağı mı daha sağlıklı? İşte uzman görüşleri...

Harvard Tıp Fakültesi Beslenme Bölümü’nden Prof. Dr. Walter Willett, zeytinyağının sağlık açısından faydalarını şu şekilde açıkladı:

"Zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengindir ve antioksidanlar içerir. Bu özellikler, kalp sağlığını destekler ve inflamasyonu azaltır. Zeytinyağı, özellikle Akdeniz diyeti gibi sağlıklı beslenme modellerinde önemli bir bileşen."

Mayo Clinic’ten Kardiyolog Dr. Stephen Kopecky ise tereyağının sağlıklı beslenmedeki yerini değerlendirdi:

"Tereyağı, doymuş yağ asitleri içerir ve bu yağlar, yüksek kolesterol seviyelerine neden olabilir. Ancak, tereyağının içerdiği konjuge linoleik asit (CLA) gibi bazı bileşenler, bağışıklık sistemini destekleyici özelliklere sahiptir. Yine de, tüketim miktarına dikkat etmek ve ölçülü kullanmak önemli."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: TEREYAĞI VE ZEYTİNYAĞININ SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

American Journal of Clinical Nutrition 'da yayımlanan bir araştırma, zeytinyağının, kalp sağlığını koruyucu etkileri olduğunu ve kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürdüğünü göstermekte.

Araştırma, zeytinyağının düzenli kullanımının, kardiyovasküler hastalık riskini azaltabileceğini belirtmekte.

Journal of Lipid Research dergisinde yayımlanan bir çalışma, tereyağının içerdiği doymuş yağların, yüksek kolesterol seviyelerine neden olabileceğini ve kalp hastalığı riskini artırabileceğini ortaya koydu. Ancak, tereyağındaki CLA'nın bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri olduğu da vurgulanmakta.

Nutrition Reviews 'da yayımlanan bir başka araştırma, zeytinyağının, içerdiği antioksidanlar sayesinde inflamasyonu azalttığını ve genel sağlık üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu gösterdi.

Çalışma, zeytinyağının, Alzheimer hastalığı ve kanser gibi kronik hastalıkların önlenmesinde destekleyici bir rol oynayabileceğini belirtmekte.

TEREYAĞI VE ZEYTİNYAĞININ KARŞILAŞTIRMASI

Zeytinyağı:

- Tekli Doymamış Yağ Asitleri: Kalp sağlığını korur ve kötü kolesterol seviyelerini düşürür.

- Antioksidanlar: Enflamasyonu azaltır ve kronik hastalıklardan korunmada etkili.

- Omega-3 ve Omega-6 Yağ Asitleri: Dengeleyici bir şekilde içerir ve beyin sağlığını destekler.

Tereyağı:

- Doymuş Yağ Asitleri: Yüksek kolesterol seviyelerine neden olabilir, ölçülü tüketilmeli.

- Konjuge Linoleik Asit (CLA): Bağışıklık sistemini destekler ve bazı olumlu sağlık etkileri var.

- A, D, E Vitaminleri: İçerdiği vitaminler sayesinde besleyici bir bileşen.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN DOĞRU YAĞ SEÇİMİ

Sağlıklı bir yaşam için yağ tüketiminde dengeli ve bilinçli olmak büyük önem taşır. Zeytinyağı, kalp sağlığını destekleyen ve antioksidanlar içeren bir yağ olarak öne çıkarken, tereyağı doymuş yağ içeriği nedeniyle ölçülü tüketilmeli.

Her iki yağın da kendine özgü faydaları vardır ve dengeli bir beslenme planında her iki yağa da yer verilebilir. Ancak, sağlık açısından zeytinyağının daha fazla tercih edilmesi önerilmekte.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Prof. Dr. Walter Willett, "Zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitleri ve antioksidanlar bakımından zengindir. Bu özellikler, kalp sağlığını destekler ve inflamasyonu azaltır" dedi.

Dr. Stephen Kopecky ise ekledi:

"Tereyağının içerdiği doymuş yağlar, yüksek kolesterol seviyelerine neden olabilir. Ancak, ölçülü tüketildiğinde bazı faydaları da vardır. Dengeli bir beslenme planında her iki yağ türü de kullanılabilir, ancak zeytinyağının tercih edilmesi sağlık açısından daha faydalıdır."