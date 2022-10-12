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Tereyağından nohuta kadar birçok mayalama yöntemleriyle yoğurdunuz taş gibi olacak! İşte o yöntemler

Hemen her sofrada bulunan ve çoğu yemekle harika bir uyum yakalayan yoğurdun tadı kadar kıvamı da önemli. Evde mayalanan yoğurtlar, her zaman hazır yoğurtlar kadar sert kıvamda olmuyor. Hazır yoğurtların da evde mayalanan yoğurtlara göre daha sağlıksız olduğu düşünülüyor. Sizlere geleneksel yöntemlerin haricinde farklı mayalama yöntemlerini derledik. İşte detaylar...

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 11:15
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Tereyağından nohuta kadar birçok mayalama yöntemleriyle yoğurdunuz taş gibi olacak! İşte o yöntemler

Tereyağından nohuta kadar birçok mayalama yöntemleriyle yoğurdunuz taş gibi olacak! İşte o yöntemler
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Yoğurdu mayalamanın birçok farklı yöntemi bulunuyor. "Her ne kadar püf noktalarına dikkat etsem de yoğurdum sulu oluyor, istediğim kıvamı yakalayamıyorum." diyorsanız bu yöntemleri denemelisiniz. İşte, birbirinden farklı üç yöntem...

TEREYAĞINDAN YOĞURT MAYALAMA

MALZEMELER

- 2 kg doğal süt

- 1 yemek kaşığı doğal tereyağı

HAZIRLANIŞI

- Süzgeçten geçirdiğiniz sütü ocağa alıp kaynamaya bırakın.

- Kaynadıktan sonra ılınması için sütü kenarda bekletin.

- Sonrasında parmağınızı süte daldırıp yediye kadar sayın. Isıya dayanabiliyorsanız sütünüzü mayalayabilirsiniz.

- Erittiğiniz tereyağının içine bir kepçe kaşığı süt ilave edin ve bu karışımı tenceredeki süte dökerek tahta kaşık yardımıyla karıştırın.

- Tencerenin üzerini sütteki buharlaşmanın suya dönüşmemesi adına delikli bir kapakla kapatın.

- Tencereyi örtüyle sararak oda sıcaklığındaki bir yere koyun ve beş saate yakın bekletin.

- Sonrasında tencereyi buzdolabına alın ve bir gün boyunca beklettikten sonra yoğurdu tüketebilirsiniz.

NOHUTTAN YOĞURT MAYALAMA

MALZEMELER:

- 15 tane çiğ nohut

- 1 bardak süt

HAZIRLANIŞI

- Öncelikle sütü elinizi yakacak kadar ısıtın. Sütün kaynamamasına dikkat edin.

- Çiğ nohutları bir kavanoza alıp üzerine ısıttığınız sütü dökün.

- Ağzını sıkıca kapatarak bezle sarın ve sıcak bir köşede bu karışımı bekletin.

- İşlemi bir gece önceden gerçekleştirin.

- Ertesi gün mayanıza baktığınızda üzerinde mayanızın tuttuğu anlamına gelen çökeleğe benzer oluşumlar göreceksiniz.

- Zaman kaybetmeden süzdüğünüz nohut mayasıyla yoğurdunuzu mayalayın.

ÇÖMLEKTE YOĞURT MAYALAMA

MALZEMELER

- 2 kg doğal süt

- 2 kaşık yoğurt

- Toprak çömlek

HAZIRLANIŞI

- Sütü süzdükten sonra ocağa alın ve kaynamaya bırakın.

- Kaynayan sütü çömleğe boşaltın.

- Mayalayacağınız yoğurda ılınan sütten iki kaşık ekleyin.

- Bu karışımı, çömlekteki süte ekleyerek hafif şekilde karıştırın.

- Çömleğinizin kapağını kapatıp sıcak bir yere koyun. Üzerine sıcaklığını koruyacağı şekilde havlu ya da bez örtün.

- Altı saat mayalanma süreci sonunda yoğurdu altı saat kadar buzdolabında kapağı açık şekilde bekletin.

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