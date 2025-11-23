Er İbrahim Halil Horuz, Kayseri'de görev yaptığı cezaevinde terhisine 10 gün kala şüpheli şekilde ölü bulundu. Horuz'un annesi Cazibe Horuz, 'telle kendini boğarak intihar ettiği' iddialarına inanmadığını oğlunun boynunda iz olmadığını söyledi.

TEZKEREYE 10 GÜN VARDI

Horuz’un cenazesi, aynı günün akşam saatlerinde memleketi Şanlıurfa’ya getirildi. Resmi törenin ardından Yeni Asri Mezarlığı’na defnedildi. Sivas Temeltepe 5. Piyade Er Eğitim Tugayı’nda er olarak görev yapan Horuz'un tezkeresini almasına sadece 10 gün kaldığı öğrenildi.

Serbestiyet'e konuşan anne Cazibe Horuz, kendilerine oğlunun ölüm nedeni olarak 'telle kendini boğarak intihar ettiği'nin söylendiğini ancak bu açıklamayı inandırıcı bulmadığını belirtti.

"BANA HESABINI VERİN"

Anne Horuz, yaşadıklarını ve şüphelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Oğlumun kendini telle boğup intihar ettiğini söylediler. Ben morga gider gitmez boğazını kontrol ettim, hiçbir iz yoktu. Ben oğlumun kendisini öldürdüğüne inanmıyorum. Oğlumun herhangi bir psikolojik sorunu yoktu. Bir hafta önce konuştuğumuzda, ‘Anne, sevdiğim yemekleri yap, az kaldı geliyorum’ dedi. Dönüş gününü sayıyordu. Eve kavuşmayı dört gözle bekliyordu. Yetkililerden, gerçek bir soruşturma yapılmasını istiyorum. Oğlum nasıl öldü? Bana bunun cevabını verin.”