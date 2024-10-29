Teri Garr, 79 yaşında MS hastalığına yenik düştü

Kariyerinde Oscar adaylığı da bulunan Teri Garr, 79 yaşında Los Angeles'ta hayata veda etti.

Ünlü oyuncunun ölüm nedeninin MS (Multipl Skleroz) kaynaklı komplikasyonlar olduğu açıklandı. Garr, MS hastalığıyla yaşadığı zorlukları 2005'te yayımlanan otobiyografi kitabı “Speedbumps: Flooring it Through Hollywood”ta hayranlarıyla paylaşmıştı.

Garr’ın kariyeri 40 yılı aşkın bir süre boyunca devam etti. Oyunculuğa müzikallerde Elvis Presley’le dans sahneleriyle başlayan Garr, 1974'te Mel Brooks’un “Young Frankenstein” filminde Inga rolüyle dikkat çekti. Aynı yıl, Francis Ford Coppola’nın “The Conversation” filminde de küçük bir rol üstlendi. Bu yükselişin ardından Steven Spielberg’in “Close Encounters” filminde başrol oyuncusu Richard Dreyfuss’un eşini canlandırdı.

Garr, Dustin Hoffman'la birlikte rol aldığı “Tootsie” filmindeki performansıyla Oscar’a aday gösterildi. Filmde Hoffman’ın karakterine ilgi duyan, nevrotik bir oyuncu adayı olarak dikkat çekti. Yıllar içinde Martin Scorsese (“After Hours”) ve Robert Altman (“Prêt-à-Porter”) gibi ünlü yönetmenlerle de çalışma fırsatı buldu.

Genç kuşaklar, Garr'ı “Friends” dizisinde Lisa Kudrow’un karakterinin annesi olarak tanıyor olabilir. Garr, 2002'de MS hastalığını kamuoyuyla paylaşarak farkındalık yaratmaya çalıştı. 2006’da geçirdiği beyin anevrizması sonrası konuşma ve hareket yetileri etkilenmiş olsa da, 2011'e kadar oyunculuğa devam etti.

Komedi dünyasında ilham kaynağı olan Garr, Tina Fey gibi ünlü isimlerin örnek aldığı bir figürdü.