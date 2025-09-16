Terk edilen gizemli teknenin sahibi çıkmadı

Alınan bilgiye göre, saat 15.30 civarında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri, Güre önlerinde sahipsiz halde "Yaşar" adlı bir tekne belirledi. Teknede kimsenin olmadığını gören ekipler, durumu Akçay Kolluk Destek Tim Komutanlığı ve DEGAK-32 Özel Tim Komutanlığı’na iletti.

Gerçekleştirilen incelemede teknenin 74 yaşındaki İsmail H’ye ait olduğu saptandı. Kayıp olan İsmail H. için havadan ve denizden ekiplerin desteğiyle arama kurtarma çalışması başlatıldı. Konuyla ilgili arama faaliyetlerinin sürdüğü aktarıldı.