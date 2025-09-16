Terk edilen gizemli teknenin sahibi çıkmadı

Kaynak: İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Güre açıklarında terk edilmiş şekilde bulunan teknenin sahibi için arama kurtarma operasyonları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, saat 15.30 civarında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri, Güre önlerinde sahipsiz halde "Yaşar" adlı bir tekne belirledi. Teknede kimsenin olmadığını gören ekipler, durumu Akçay Kolluk Destek Tim Komutanlığı ve DEGAK-32 Özel Tim Komutanlığı’na iletti.
Gerçekleştirilen incelemede teknenin 74 yaşındaki İsmail H’ye ait olduğu saptandı. Kayıp olan İsmail H. için havadan ve denizden ekiplerin desteğiyle arama kurtarma çalışması başlatıldı. Konuyla ilgili arama faaliyetlerinin sürdüğü aktarıldı.

Son Haberler
Terk edilen gizemli teknenin sahibi çıkmadı
Terk edilen gizemli teknenin sahibi çıkmadı
7 dosyadan aranan şahsı bekçiler yakaladı
7 dosyadan aranan şahsı bekçiler yakaladı
Çuval içerisinde yavru köpekler bulundu
Çuval içerisinde yavru köpekler bulundu
Otomobil ile çarpışan servis minibüsü yan yattı
Otomobil ile çarpışan servis minibüsü yan yattı
ABD Karayiplerde bir tekneyi daha vurdu
ABD Karayiplerde bir tekneyi daha vurdu