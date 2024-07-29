Sahibi tasmayı bırakınca koşarak yanına giden köpek şaşırttı

Terk edilme korkusu yaşayan bir köpeğin sadakati, sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı. Görüntülerde, köpeğin sahibinin tasmayı yere bırakmasına hiç izin vermediği ve hemen koşarak tasmayı sahibine geri getirdiği anlar yer alıyor.

Köpek, sahibinin tasmayı yere bırakmasını fark ettiğinde, hemen harekete geçerek tasmayı ağzına alıp sahibine geri getirdi. Bu davranış, köpeğin sahibine olan bağlılığını ve terk edilme korkusunu gözler önüne serdi. Sahibinin tasmayı bıraktığı her durumda köpek, hemen geri koşarak tasmayı sahibine geri getirerek, ayrılma korkusunu yansıttı.