Terkos Havzası’nda kaçak yapılara son: İSKİ harekete geçti!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kente içme ve kullanma suyu sağlayan havzalardan Terkos Havzası’nda kaçak yapılaşmaya karşı yeni bir adım attı. Baklalı ve Boyalık Mahalleleri’nde kısa mesafeli koruma alanında bulunan 46 yapı “zararlı yapı” olarak tespit edildi.

İSKİ’nin 2560 sayılı İSKİ Kanunu kapsamında yapı sahiplerine yaptığı tebligat sonrası 29 yapı hak sahipleri tarafından kaldırıldı. Kalan 17 yapı ise İSKİ ekiplerince yıkılarak bölgeden temizlendi.

“SU KAYNAKLARINI KORUMA ÇALIŞMALARI”

Yıkım çalışmaları, su kaynaklarına mesafeye göre sınıflandırılan alanlarda yürütülüyor. Buna göre, su kaynağına 300 metreye kadar olan bölge “göl mutlak koruma alanı”, 300 ila bin metre arası ise “kısa mesafeli koruma alanı” olarak tanımlanıyor. Bu alanlarda inşa edilen kaçak yapılar kaldırılarak İstanbul’un su kaynakları korunuyor.

“6 YILDA 1361 KAÇAK YAPI KALDIRILDI”

İSKİ verilerine göre, son 6 yılda Avrupa Yakası’nda bin 406, Anadolu Yakası’nda bin 776 ve Melen Havzası’nda 59 kaçak yapı tespit edildi. Bunlardan 862’si Avrupa Yakası’nda, 491’i Anadolu Yakası’nda, 8’i ise Melen Havzası’nda olmak üzere toplam bin 361 yapı kaldırıldı.

İSKİ, kaçak yapıların yıkımıyla su havzalarındaki kirliliğin önlenmesine ve İstanbul’un içme suyu kaynaklarının korunmasına devam edileceğini vurguladı.

