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Terleme nasıl kontrol edilir?

Günlük hayatta aşırı terleme bir çoklarımız için çekilmez bir hal alıyor. Yoğun iş temposunda karşılaşılan en büyük sorunlardan biri. Peki aşırı terleme nasıl kontrol edilir?. İşte yanıtı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 10:40
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Terleme kontrol edilebilir mi?

Terleme nasıl kontrol edilir?
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Terlemenin önlenmesi değil, iyi yönetilmesi ve çevreye rahatsızlık vermemesi çok önemli. Aslında üç basit kuralı yerine getirdiğimizde o sorunu kontrol etmek mümkün.

Bunların ilki hijyene önem vermek. Sabun kullanarak her gün koltuk altları ve yoğun terleyen bölgeler yıkanmalı. Ayrıca kıyafetlerin sıkça değiştirilmesine de dikkat etmek gerekiyor. Zira; kullanılmış giysilerde bakteriler ya da terleme sonucu ortaya çıkan kalıntılar kalmış olabiliyor. Uzmanlar terlemenin aslında koku yapmayacağını, ancak ter sıvısının vücuttaki bakterilerle birleşmesi sonucu hoş olmayan kokuların ortaya çıkacağını söylüyor.

Vücut kokularını önlemenin bir başka yola ise vücutta istenmeyen tüylerin temizliğine dikkat etmek. Böylelikle bakterilerin üremesinin önüne geçiliyor.

Üçüncü çözüm ise elbette bir deodorant almanız. Fakat vücuttaki bakterileri baskılayacak doğru deodorantı seçmek çok önemli. Eğer aşırı terliyorsanız ve vücudunuzun kuru kalmasını istiyorsanız, antiperspirant deodorantlar kullanmak gerekiyor. Bu deodorantlar ter bezlerini alüminyum tuzu ile kapatıyor ve yoğun terlemeyi önlüyor. Doğal ürünler kullanmak gerekirse limon otu, bergamut ya da biberiye yağları içeren deodorantlar seçilebilir.

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