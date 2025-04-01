Terlik fabrikası alev alev yandı

Kaynak: DHA
Terlik fabrikası alev alev yandı

Siirt'te bulunan bir terlik fabrikasında çıkan yangın, 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Siirt'te terlik fabrikasında yükselen alevler, bir saatte kontrol alınarak söndürüldü.

Akşam saatlerinde Gökçebağ beldesi Yeni Mahalle Mehmet Süer Caddesi'nde bulunan bir terlik fabrikasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Kısa sürede büyüyen yangın binayı kaplarken, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fabrikada hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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