Samsun’un Terme Belediyesi, 40 milyon TL değerinde mobil konkasör (taş kırma) tesisi satın aldı.

Terme Belediyesi, makine parkını güçlendirme çalışmaları kapsamında kritik bir yatırım gerçekleştirdi. İlçe ve kırsalda hızlı, kaliteli ve ekonomik hizmet sunmayı amaçlayan belediye, yaklaşık 40 milyon TL değerinde mobil konkasör (taş kırma) tesisi satın aldı.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, bu yatırımın hayata geçmesinde AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un büyük katkısı olduğunu vurguladı.

Makineler 40 milyon TL bedelle Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden satın alınarak İzmir'den Terme'ye doğru yola çıktı. Yeni mobil konkasör tesisi; ana makine, eleme sistemi, jeneratör ve kırıcı çeneden oluşuyor. Mobil ve yüksek kapasiteli olan bu tesis sayesinde Terme Belediyesi, yol yapımında kullanılan sıcak asfalt, sathi kaplama ve zemin kaplama malzemelerinin çoğunu kendi imkanlarıyla üretebilecek. Belediye yetkilileri, tesisin mobil ve paletli yapısı sayesinde şantiyeler arası naklinin kolaylıkla sağlanacağını ve kurulumunun kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Böylece daha az maliyetle, daha kaliteli ve daha hızlı hizmet sunulacak, yıllık milyonları bulan malzeme maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlanarak bu kaynaklar Terme'nin diğer projelerinde kullanılabilecek.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, araç altyapısını güçlendirerek halka kaliteli hizmet götürme hedeflerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, bu büyük yatırımın gerçekleşmesindeki desteklere özel olarak değinerek, "40 milyon TL bedelle ilçemize kazandırdığımız bu mobil tesis, hizmet kalitemizi kökten değiştirecek stratejik bir yatırımdır. Bu projenin hayata geçirilmesinde, her zaman yanımızda hissettiğimiz desteğiyle ve özellikle DMO süreci başta olmak üzere çok kıymetli katkılarıyla, AK Parti Samsun Milletvekilimiz ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Mehmet Muş'un rolü çok büyüktür" dedi.

Başkan Kul, Muş'a şahsı ve Terme halkı adına şükranlarını sunarak, yeni mobil konkasörün Terme'ye hayırlı olmasını diledi. Tesisin kısa süre içinde kurulumunun tamamlanıp faaliyete geçmesi bekleniyor.