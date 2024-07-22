Terme’de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: İHA
Terme’de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Samsun'un Terme İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Alınan bilgilere göre kaza Samsun-Ordu Karayolu üzeri Samsun'un Terme İlçesi Söğütlü bölgesinde yaşandı. Çarşamba istikametinden Terme yönüne ilerleyen Ünal Ç. kontrolündeki 28 ABV 452 plakalı kamyonet, Şeref S. idaresindeki 64 BE 983 plakalı tıra arkadan çarptı.

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Kazada kamyonet sürücüsü Ünal Ç. ağır yaralanırken, yanında yolcu olarak bulunan Emre Çelik kaza sonrası hayatını kaybetti.

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Kazayı yaralı olarak atlanan yapılan ihbar üzerine kaza bölgesine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Terme Devlet Hastanesine kaldırılırdı.

Hayatını kaybeden Emre Çelik’in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Terme Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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