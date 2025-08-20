Terme'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Ali Yazan /Ordu

Kaza Samsun-Ordu Karayolu üzeri Terme İlçesi Evci mevkii Okunmuş Tesisleri yanında meydana geldi.Ordu istikametinden Samsun istikametine gitmekte olan Yusuf Y.(33) idaresindeki 34 TY 5080 plakalı otomobil, Evci mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde duran A.Ö.idaresindeki 33 AHC 862 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobil içerisinde bulunan Okan Y.(21) olay yerinde hayatını kaybederken,araç sürücüsü Yusuf Y.(33),ve otomobil içerisinde bulunan Nimet C.(36),ve Anıl C.(7) ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazada ağır yaralanan Nimet C.(36)’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen otomobil sürücüsü Yusuf Y.(33) burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.