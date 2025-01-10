Terminal emülatöründe yeni bir dönem başlıyor

Mina Kaymakçı
Terminal emülatöründe yeni bir dönem başlıyor

Ghostty, yüksek performansı ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken bir terminal emülatörü olarak tanıtıldı. HashiCorp’un kurucusu Mitchell Hashimoto'nun geliştirdiği bu yazılım, hem macOS hem Linux için çapraz platform desteği sunuyor.

Ghostty, özellikle terminal emülatörleri üzerine çalışanlar için yenilikçi bir çözüm sunuyor. HashiCorp’un kurucularından Mitchell Hashimoto tarafından geliştirilen bu yazılım, GPU hızlandırma desteği ve düşük işlemci kullanımı gibi modern özellikleriyle ön plana çıkıyor. MIT lisansı ile sunulan bu açık kaynak kodlu yazılım, basit bir terminal emülatöründen çok daha fazlasını vadediyor.

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HIZ VE VERİMLİLİK ODAKLI YAKLAŞIM

Ghostty’nin en dikkat çekici yönlerinden biri, metin giriş-çıkış sistemlerinde sunduğu yenilikler. Yazılım, çoklu yazı sistemleri ve IME (Input Method Editor) desteğiyle Japonca ve Çince gibi dillerde sorunsuz çalışıyor. Ayrıca, kendi font işleme algoritması sayesinde ligatür desteği ve yazı biçimlendirmede yüksek doğruluk sunuyor. Bu da terminal kullanıcılarının metin görüntüleme deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

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ZİG İLE KODLANAN MODERN BİR YAPI

Ghostty, Zig programlama diliyle yazılmış bir terminal emülatörü. Zig, C diline modern bir alternatif olarak kabul ediliyor ve Ghostty’nin hızlı ve optimize çalışmasına büyük katkı sağlıyor. Yazılım, macOS ve Linux için ayrı paketler sunuyor. Ancak macOS tarafında minimum macOS 13 gereksinimi bulunurken, Linux üzerinde GNOME tabanlı masaüstü ortamlarında daha uyumlu çalışıyor.

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GÜVENLİK VE GÜNCELLEMELER

Ghostty 1.0, Aralık 2024'te piyasaya sürüldü. Ancak kısa bir süre sonra, CVE-2024-56803 adlı bir güvenlik açığı tespit edildi. Geliştirici ekip, bu sorunu hızlıca çözerek 1.0.1 sürümünü yayımladı. Yazılımın indirme sayfasında her iki platform için güncel sürümler yer alıyor.

İLERLEYEN YILLAR İÇİN İPUCU

Mitchell Hashimoto'nun geçmiş projelerine bakıldığında, Ghostty’nin gelecekte daha büyük bir yazılım ekosisteminin temel taşı olabileceği düşünülüyor. Kullanıcı dostu ve yenilikçi yapısıyla Ghostty, terminal emülatörleri dünyasında kendine sağlam bir yer edinmeye aday.

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