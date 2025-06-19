Termometreler 40 dereceyi gördü

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte ülke genelinde hava sıcaklıkları artmaya başlarken, Aydın'da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı. Haziran ayı sıcaklık ortalaması 26,2 derece olan Aydın'da saat 17.00 sıralarında termometreler 40 dereceyi gösterdi.

Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan termometrenin 40 dereceye olduğunu gören vatandaşlar ise adeta sığınacak gölge aradı. Akşamüzeri olmasına rağmen sıcaklıkların düşmemesine şaşırdıklarını ifade eden ve güneşten korunmak isteyen birçok vatandaş ise park, bahçelerde serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde 40 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Aydın'ın merkez ilçesi Efeler başta olmak üzere il genelinde artan hava sıcaklıkları sebebiyle uzmanlar ise vatandaşları mecbur kalmadıkça öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu.