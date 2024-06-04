Termometreler 40 dereci buldu vatandaşlar kendilerini denize attı

Termometreler 40 dereci buldu vatandaşlar kendilerini denize attı
Düzenleme: Kaynak: İHA

Hatay'ın Arsuz ilçesinde sıcaklıkların 40 derecelere kadar çıkması sonrası bunalan vatandaşlar, kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktılar.

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Termometreler 40 dereci buldu vatandaşlar kendilerini denize attı 1

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Hatay'ın Arsuz ilçesinde sıcaktan vatandaşlar deniz sezonunu açtı.

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Termometreler 40 dereci buldu vatandaşlar kendilerini denize attı 2

Yağışlı havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar, sıcaktan bunalarak denize girdi ve serinlemeye çalıştı.

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Termometreler 40 dereci buldu vatandaşlar kendilerini denize attı 3

Arsuz ilçesinde Afrika sıcakları etkisini hissettirdi.

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Termometreler 40 dereci buldu vatandaşlar kendilerini denize attı 4

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sıcak hava uyarısı yaptığı Hatay’da gün içerisinde hava sıcaklığı 40 dereceyi buldu.

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Termometreler 40 dereci buldu vatandaşlar kendilerini denize attı 5

Vatandaşlar, suyun keyfini çıkarırken bir yandan da güneşin altında bronzlaştılar.

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Termometreler 40 dereci buldu vatandaşlar kendilerini denize attı 6

Hava sıcaklığının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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Termometreler 40 dereci buldu vatandaşlar kendilerini denize attı 7

Sıcaklardan bunalarak 100 kilometre mesafeden Arsuz sahiline gelen 45 yaşındaki Nuri Akar, “Hava ısınınca bizde mecburen denize geldik, serinlemeye çalışıyoruz hava çok güzel. Evcil hayvanım da bunaldı ama yüzmeyi sevmiyor korkuyor” dedi.

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