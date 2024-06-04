Termometreler 40 dereci buldu vatandaşlar kendilerini denize attı

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Hatay'ın Arsuz ilçesinde sıcaktan vatandaşlar deniz sezonunu açtı.
Yağışlı havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar, sıcaktan bunalarak denize girdi ve serinlemeye çalıştı.
Arsuz ilçesinde Afrika sıcakları etkisini hissettirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sıcak hava uyarısı yaptığı Hatay’da gün içerisinde hava sıcaklığı 40 dereceyi buldu.
Vatandaşlar, suyun keyfini çıkarırken bir yandan da güneşin altında bronzlaştılar.
Hava sıcaklığının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Sıcaklardan bunalarak 100 kilometre mesafeden Arsuz sahiline gelen 45 yaşındaki Nuri Akar, “Hava ısınınca bizde mecburen denize geldik, serinlemeye çalışıyoruz hava çok güzel. Evcil hayvanım da bunaldı ama yüzmeyi sevmiyor korkuyor” dedi.