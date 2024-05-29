Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru

Hindistan Meteoroloji Dairesi'nden (IMD) yapılan bildiride, Yeni Delhi'nin iki bölgesinde dün 49,9 derece sıcaklık ölçüldüğü ve bu sıcaklığın şehir tarihinde "en yüksek sıcaklık" olarak tescil edildiği belirtildi.
Bunun yanı sıra, ülkenin diğer şehirlerinde sıcaklıkların 49 dereceyi geçtiği, Rajasthan eyaletinin Churu bölgesindeyse sıcaklığın 50,5 dereceye çıktığı kaydedildi.
Kuzeybatı ve merkez eyaletlerdeki yoğun sıcaklıkların, 30 Mayıs'tan sonra azalacağı öngörülüyor.
IMD, 21 Mayıs'ta, Yeni Delhi ve çevresindeki "şiddetli sıcak hava dalgası" nedeniyle beş günlük "kırmızı alarm" verildiğini açıklamıştı.
Rajasthan eyaletindeki Pushkar şehrindeki Geyik Parkı'nda yaşayan maymunlar, şehirdeki aşırı sıcaklardan korunmak ve serinlemek için su kaynaklarına akın ediyorlar.
Ziyaretçiler, zaman zaman soğuk içeceklerle parktaki maymunlara ikramda bulunuyorlar.