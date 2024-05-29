Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru

Hindistan Meteoroloji Dairesi'nden (IMD) yapılan bildiride, Yeni Delhi'nin iki bölgesinde dün 49,9 derece sıcaklık ölçüldüğü ve bu sıcaklığın şehir tarihinde "en yüksek sıcaklık" olarak tescil edildiği belirtildi.