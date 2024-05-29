Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru

Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru
Düzenleme: Kaynak: AA

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de etkisini gösteren sıcak hava dalgaları, 49,9 derece ile bugüne kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık rekorunu aştı.

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Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru 1

Hindistan Meteoroloji Dairesi'nden (IMD) yapılan bildiride, Yeni Delhi'nin iki bölgesinde dün 49,9 derece sıcaklık ölçüldüğü ve bu sıcaklığın şehir tarihinde "en yüksek sıcaklık" olarak tescil edildiği belirtildi.

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Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru 2

Bunun yanı sıra, ülkenin diğer şehirlerinde sıcaklıkların 49 dereceyi geçtiği, Rajasthan eyaletinin Churu bölgesindeyse sıcaklığın 50,5 dereceye çıktığı kaydedildi.

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Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru 3

Kuzeybatı ve merkez eyaletlerdeki yoğun sıcaklıkların, 30 Mayıs'tan sonra azalacağı öngörülüyor.

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Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru 4

IMD, 21 Mayıs'ta, Yeni Delhi ve çevresindeki "şiddetli sıcak hava dalgası" nedeniyle beş günlük "kırmızı alarm" verildiğini açıklamıştı.

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Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru 5

Rajasthan eyaletindeki Pushkar şehrindeki Geyik Parkı'nda yaşayan maymunlar, şehirdeki aşırı sıcaklardan korunmak ve serinlemek için su kaynaklarına akın ediyorlar.

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Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru 6

Ziyaretçiler, zaman zaman soğuk içeceklerle parktaki maymunlara ikramda bulunuyorlar.

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Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru 18
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Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru 19
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Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru 20
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Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru 21
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Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru 22
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Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru 23
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Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru 24
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Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru 25
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Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru 26
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Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru 27
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Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru 28
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Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru 29
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Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru 30
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Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru 31
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Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru 32
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Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru 33
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Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru 34
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Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru 35
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Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru 36
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Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru 37
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Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru 38
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Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru 39
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Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru 40
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Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru 41
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Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru 42
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Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru 43
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Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru 44
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Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru 45
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