Tern AI'nin yeni teknolojisi GPS’e meydan okuyor

Tern AI, araçların GPS’e ihtiyaç duymadan konumunu belirleyebilen devrim niteliğinde bir teknoloji geliştirdi. Austin merkezli girişim, SXSW teknoloji fuarında gerçekleştirdiği özel bir sunumda sistemin nasıl çalıştığını sergiledi. Şirketin kurucu ortağı ve başkanı Brett Harrison, bu teknolojinin mevcut uydu tabanlı sistemlerden tamamen bağımsız olduğunu ve geleneksel konumlandırma yöntemlerini kökten değiştirebileceğini belirtti.

Harrison, Tern AI’nin GPS sinyallerine, Wi-Fi’ye ya da hücresel verilere ihtiyaç duymadığını, bunun yerine yalnızca harita verileri ve araç sensörlerinden gelen bilgileri kullanarak araç konumunu hesapladığını açıkladı. Sistemin en büyük avantajlarından biri düşük maliyetli olması ve ek donanım gerektirmemesi.

DÜŞÜK MALİYET, YÜKSEK PERFORMANS

GPS sinyallerinin kesilmesi veya yanlış yönlendirme yapması, ulaşım ve lojistik sektöründe ciddi kayıplara yol açıyor. Tern AI’nin sunduğu çözüm, özellikle taksi uygulamaları, teslimat hizmetleri ve filo yönetimi yapan şirketler için büyük bir maliyet avantajı sağlıyor. Bunun yanı sıra, tarım, havacılık ve afet yönetimi gibi sektörler için de güvenilir bir alternatif sunuyor.

Harrison, konumlandırma sistemlerinin ulusal güvenlik açısından da kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Düşman devletlerin GPS sinyallerini bozarak ekonomik ve askeri tehdit oluşturabileceğine dikkat çekerek, ABD hükümetinin GPS bağımsız teknolojilere yatırım yapmaya başladığını ifade etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ilk görev döneminde ülkenin yalnızca GPS’e bağımlı olmasını önlemek için bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Pentagon ve Ulusal Güvenlik Konseyi gibi kurumlar, alternatif konumlandırma teknolojilerinin test edilmesini ve entegrasyonunu sağlamak amacıyla çeşitli girişimlerde bulunuyor.

SXSW'DE GERÇEK ZAMANLI TEST

Tern AI’nin teknolojisi, Austin’de düzenlenen SXSW teknoloji fuarında bir 2019 model Honda Civic ile test edildi. Yazılım geliştirici Cyrus Behroozi, Tern sistemini bir akıllı telefon üzerinden araca bağladı. Konum belirleme sürecinin hızlandırılması için genellikle başlangıç noktası manuel olarak ayarlanıyor. Ancak bu testte, cihazın hiçbir başlangıç verisi olmadan tamamen bağımsız şekilde konumu hesaplaması sağlandı.

Deneme sırasında, sistem Austin’in 500 kilometrekarelik bir haritasına ve aracın sensör verilerine dayanarak konumlandırmayı gerçekleştirdi. Normal şartlarda bu işlem bir ila iki dakika sürerken, trafik nedeniyle yaklaşık on dakika içinde tam doğruluk sağlandı.

Harrison, sistemin GPS’in yetersiz kaldığı otoparklar, tüneller ve dağlık bölgelerde de sorunsuz çalışabildiğini belirtti. Ancak, teknolojinin çalışma prensipleri hakkında daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

Tern AI’nin test sürüşü sırasında Google Haritalar gibi GPS tabanlı sistemlerin şehir içinde yaşadığı doğruluk sorunları daha belirgin hale geldi. Özellikle yüksek binaların yoğun olduğu bölgelerde Tern AI’nin konumu daha doğru şekilde belirlediği gözlemlendi.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK AVANTAJLARI

Tern AI’nin sunduğu bir diğer avantaj ise kullanıcı gizliliğini artırması. GPS tabanlı sistemlerde, bir kullanıcının kimliği bilindiğinde konumu kolayca takip edilebiliyor. Ancak Tern AI’nin teknolojisi tamamen kapalı devre çalıştığı için konum bilgileri dışarı sızmıyor.

Harrison, sistemin hiçbir veriyi dışarıya iletmediğini ve yalnızca araç sensörlerinden gelen bilgileri işleyerek konumu belirlediğini ifade etti. Bu özellik, kullanıcı verilerinin gizli kalmasını sağlarken siber güvenlik tehditlerine karşı ek bir koruma sunuyor.

GELECEKTEKİ PLANLAR VE İŞ BİRLİKLERİ

Tern AI, 2024 yılında ortaya çıkışının ardından birkaç ay içinde 4.4 milyon dolarlık bir yatırım almayı başardı. Şirketin uzun vadeli hedefi, teknolojiyi otomotiv üreticileri, mobil cihaz üreticileri ve teknoloji şirketleri ile entegre etmek.

Harrison, sistemin otomotiv sektöründe geniş çapta uygulanabilir olduğunu vurguladı. “Waymo gibi otonom araç şirketlerinin kullandığı pahalı donanımları düşünün. Bizim teknolojimiz, doğrudan araçların eğlence sistemine yazılım olarak entegre edilebiliyor ve büyük ölçekli üretime uygun” dedi.

Tern AI, ABD Ulaştırma Bakanlığı ile yürüttüğü test programı kapsamında dokuz farklı şirketle birlikte teknoloji gösterimi gerçekleştirdi. Girişim, önümüzdeki dönemde devlet kurumlarıyla iş birliklerini genişleterek sistemini daha fazla alanda kullanıma sunmayı planlıyor.

Harrison, “Amerikan inovasyonunun GPS’e bağımlılığı nasıl aşabileceğini hükümete göstermek istiyoruz” diyerek şirketin vizyonunu özetledi.