Terör bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplere istinaden bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan "Malvarlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden

PKK/KCK bağlantılı 7 gerçek kişi ile 5 tüzel kişinin

DEAŞ ve EL KAİDE bağlantılı 22 gerçek kişinin

FETÖ/PDY bağlantılı 1 gerçek kişi ile 9 tüzel kişinin

Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.