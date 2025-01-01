Terör baronlarından medet umulmaz!

Yeni bir yılın ilk gününde genellikle umut dolu iyi ve olumlu beklentileri dile getiren yazılar yazıp yayınlamak adettir amma ve lakin bu sefer ben öyle yapmayacağım. Açıkça söylemek gerekirse 2025’in dünya barışı için pek de olumlu bir yıl olacağını düşünmüyorum.

Hatırlatayım geçtiğimiz yılın sonunda bir anda iki beklenmedik, hatta şok edici olay yaşandı, bunlardan birincisi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelinin kürsüye çıkıp bebek katiline “umut hakkı” kapsamında af vaat etmesiydi.

Diğeri ise başına 10 milyon dolar ödül konulmuş bulunan HTŞ terör örgütü elebaşı Golani’nin ani bir saldırı ile Suriye’de iktidarı ele geçirmesi oldu.

Bahçeli bebek katiline af vaat ederken onun demokrasimizin kalesi yüce meclisimize gelmesini, kürsüye çıkıp konuşmasını ve buradan örgütüne silah bırakma ve teröre son verme çağrısı yapmasını şart koşmuştu.

İşin açığı Bahçeliden gelen bu çağrı herkese son derecede absürt bir çağrı olarak gelmiş bulunmaktadır.

Bu saatten sonra hem Türk Milliyetçisiyim deyip ve hem de MHP’de kalanların ya da MHP’ye oy verenlerin aklına şaşarım…

Daha 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde Millet İttifakını PKK ile iş birliği içinde göstermeye çalışan bu konuda sahte videolar bile yayınlamaktan çekinmeyenlerin bu gün kalkıp böyle bir çağrı yapması sizce de absürt bir iş değil midir?

Sonuç olarak altılı masanın altında olduğu iddia edilen Öcalan ve PKK Bahçelinin kolunda, Cumhur İttifakının arkasında ortaya çıkmış bulunmaktadır.

Bakın buradan bir kere daha söylüyor ve muktedirleri bir defa daha uyarıyorum, sonra gene çıkıp “Allah affetsin kandırıldım” falan demesinler…

Bir kere daha söylemek isterim ki teröristlerden ve terör örgütlerinden medet ummak akla izana sığan ve sonuç verebilecek bir davranış değildir.

Ne HTŞ ve Golani ve nede PKK ve Öcalan ile işbirliği yapmak bölgemizde huzuru, sükûnu ve barışı tesis etmede zerrece bir işe yaramayacaktır.

Terör örgütleri ve teröristler daima küresel güçlerin piyonlarıdır, asıl savaş o güçler arasında cereyan etmekte ama sahnenin önünde terör örgütleri ve teröristler görülmektedir.

Bu gün bölgemizde yaşanan tüm çatışmalara öncelikle Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında süren yeni soğuk savaş neden olmaktadır. Bölgede diktatörlükler ile demokrasiler savaşmaktadır.

İran, İsrail ve Türkiye ise bu süper güçlerin yanı sıra çatışmalara dâhil olan bölgesel güçlerdir.

Amerika ve Rusya elbette ki öncelikle kendi güç ve çıkarlarını korumaya odaklanmış bulunmaktadırlar onlar kendi çıkarlarını savunurken diğerlerinin ne zarar gördüğü ya da görebileceği ise çoğu zaman hiç umurlarında olmamaktadır.

Türkiye ise bu çatışmaya bir koluna Golani’yi diğer koluna ise Öcalan’ı alarak balıklama dalmaya çalışmakta gibi görünmektedir.

Eh Hizbullah terör örgütünün siyasi kanadı Hüda Par da zaten ittifakın bir üyesi değil mi?

Birileri bir koluna Öcalan’ı ve diğer koluna Golani’yi takıp halay çekerek terörü durdurabileceğini umuyorsa şimdiden söyleyeyim çok büyük bir yanılgı içindedirler.

Terör örgütleri ve teröristler ile müzakere etmek beyhude bir gayrettir, asla sonuç vermez.

Şunu herkesin net bir şekilde bilmesi lazım: Teröristler ile müzakere edilmez sadece mücadele edilir.