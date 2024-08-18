Terör operasyonu! 10 gözaltı

Şanlıurfa merkezli olarak 5 ilde gerçekleştirilen terör operasyonunda, PKK-KCK/PYD/YPG terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda 10 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü terör soruşturması çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Şanlıurfa, İstanbul, Mardin, Batman ve Şırnak'ta eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda, terör örgütüyle bağlantılı olduğu düşünülen 10 şüpheli yakalandı.
Operasyon sırasında şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital veri, örgütsel dökümanlar ve propaganda malzemeleri ele geçirildi.