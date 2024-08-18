Terör operasyonu! 10 gözaltı

Terör operasyonu! 10 gözaltı
Düzenleme: Kaynak: DHA

Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 10 gözaltı gerçekleşti.

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Terör operasyonu! 10 gözaltı 1

Şanlıurfa merkezli olarak 5 ilde gerçekleştirilen terör operasyonunda, PKK-KCK/PYD/YPG terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda 10 kişi gözaltına alındı.

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Terör operasyonu! 10 gözaltı 2

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü terör soruşturması çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

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Terör operasyonu! 10 gözaltı 3

Şanlıurfa, İstanbul, Mardin, Batman ve Şırnak'ta eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda, terör örgütüyle bağlantılı olduğu düşünülen 10 şüpheli yakalandı.

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Terör operasyonu! 10 gözaltı 4

Operasyon sırasında şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital veri, örgütsel dökümanlar ve propaganda malzemeleri ele geçirildi.

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Terör operasyonu! 10 gözaltı 5
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Terör operasyonu! 10 gözaltı 6
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Terör operasyonu! 10 gözaltı 7
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Terör operasyonu! 10 gözaltı 8
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Terör operasyonu! 10 gözaltı 9
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