Terör operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Terör operasyonu
Şanlıurfa merkezli terör operasyonu yapıldı. Baskınlarda 3 şüpheli tutulandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 8 şüpheli saklandıkları adresler tespit edildi. Ekiplerce Şanlıurfa, İstanbul, Mersin, Konya, Sakarya ve Bolu'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda 10 dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü e tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Haberler
Şansal Büyüka Fenerbahçe'de seçimi kazananı açıkladı Spor
Şansal Büyüka Fenerbahçe'de seçimi kazananı açıkladı
Üzeri nar gibi kızaran tavuk pişirmenin tüyosu: Fırından çıkar çıkmaz lezzeti fark ediliyor Yemek Tarifleri
Üzeri nar gibi kızaran tavuk pişirmenin tüyosu: Fırından çıkar çıkmaz lezzeti fark ediliyor
Altında son durum Ekonomi
Altında son durum
ChatGPT cevabıyla şaşırttı: 2+2=5 Video
ChatGPT cevabıyla şaşırttı: 2+2=5
Mayıs ayının ortasında karla mücadele sürüyor Gündem
Mayıs ayının ortasında karla mücadele sürüyor
10 dakikada 300 bin lirası buhar oldu. Her şey uyurken yaşandı Gündem
10 dakikada 300 bin lirası buhar oldu. Her şey uyurken yaşandı
Arkadaşlarına oyuncak yılanla eşek şakası yaptılar Video
Arkadaşlarına oyuncak yılanla eşek şakası yaptılar