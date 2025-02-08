Terör örgütlerine bir darbe daha! Etkisiz hale getirildiler

Kaynak: Haber Merkezi
Terör örgütlerine bir darbe daha! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine düzenlenen hava harekatı sonucunda 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkaldı.

Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine düzenlenen hava harekatı sonucunda 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi;

"Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız! Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine 6 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda 6 PKK’lı teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece, bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor."

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