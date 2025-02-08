Terör örgütlerine bir darbe daha! Etkisiz hale getirildiler

Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine düzenlenen hava harekatı sonucunda 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi;
"Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız! Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine 6 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda 6 PKK’lı teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece, bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor."
Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 8, 2025
Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine 6 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda 6 PKK’lı teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece, bölgede etkisiz hâle… pic.twitter.com/defeos3YIh