Terör örgütlerine finansman sağlayan 2 kişiye gözaltı

Mersin'de DEAŞ ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerine finansman sağladığı belirtilen 2 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

KAYNAK: DHA
Terör örgütlerine finansman sağlayan 2 kişiye gözaltı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerine finansman sağlayan 4 kişinin kentte olduğunu belirledi. Sabahın ilk ışıklarıyla harekete geçen ekipler, 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada ise sayıda dekont, dijital materyaller ile 650 dolar, 140 bin Batı Afrika frangı ve bin 695 TL ele geçirildi.

Adreslerinde bulunmayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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