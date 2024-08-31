Terör örgütleriyle bağlantılı kişi ve kurumlara malvarlığı darbesi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

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Terör örgütleriyle bağlantılı kişi ve kurumlara malvarlığı darbesi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

"Terör örgütlerine finansman" suçlamasıyla 39 kişi ve 19 kuruluşun malvarlığı donduruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre

Terör örgütleri ile bağlantılı kişi ve kurumlara malvarlığı operasyonu...39 kişi ve 19 kuruluşun malvarlıkları dondurulduğuna dair karar Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında aldığı malvarlığının dondurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasını taşıyan karara göre, PKK bağlantısı gerekçesiyle 14 kişi ve İstanbul merkezli Göç İzleme Derneği'nin (GÖÇİZDER), Maoist Komünist Partisi (MKP) üyeliği suçlamasıyla 5 kişinin, FETÖ'ye finansman nedeniyle de 20 kişi ile yurt dışı merkezli 18 vakıf ve kuruluşun malvarlığı donduruldu.

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