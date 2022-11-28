Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur İstanbul'da yakalandı

AA'da yer alan haberde, MİT Başkanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına çıkma arayışında olduğu belirlenen firari terörist Matur, gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyette ifadesinin alınmasına başlanan Matur'un yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.