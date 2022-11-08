﻿Terör örgütü IŞİD şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

AA'da yer alan habere göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü DEAŞ şüphelisi İ.K'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.
AA'da yer alan habere göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü DEAŞ şüphelisi İ.K'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.
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