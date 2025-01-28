Terör örgütü IŞİD'e "GÜRZ" darbesi: 24 ilde eş zamanlı operasyon

Düzenleme: Kaynak: İHA
Terör örgütü IŞİD'e "GÜRZ" darbesi: 24 ilde eş zamanlı operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik 1 haftadır devam eden "GÜRZ-41" ve "GÜRZ-42" operasyonlarında, 100 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik emniyet ve jandarma ekipleri tarafından 1 haftadır devam eden "GÜRZ-41" ve "GÜRZ-42" operasyonlarında, 100 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "24 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından son 1 haftadır devam eden "GÜRZ-41" ve "GÜRZ-42" operasyonlarımızda, 100 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Tüm terör odaklarına karşı "terörü kaynağında yok etme" stratejimizle; Emniyetimiz, Jandarmamız ve İstihbarat birimlerimizle mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz" dedi.

deass.webp24 ilde yapılan operasyonlar hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca, Ankara, Antalya, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kırşehir, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Yalova, Amasya, Çanakkale, Diyarbakır, Kayseri, Kırıkkale, Elazığ ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütüne finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden IŞİD terör örgütünün propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimiz ile kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Erzincan’da buz gibi hava hakim
Erzincan’da buz gibi hava hakim
Bir alkol grubuna daha zam geldi! Zamların ardı arkası kesilmiyor...
Bir alkol grubuna daha zam geldi! Zamların ardı arkası kesilmiyor...
Depremde yıkılan Manolya Sitesi'nde annesini kaybeden Müdüroğlu: 'Asli kusurlu' çıkan sanıkların gereken cezayı almalarını ve cezaevine girmelerini istiyoruz
Depremde yıkılan Manolya Sitesi'nde annesini kaybeden Müdüroğlu: 'Asli kusurlu' çıkan sanıkların gereken cezayı almalarını ve cezaevine girmelerini istiyoruz
Asya borsaları pozitif seyrediyor. Japonya hariç (28 Ocak 2025)
Asya borsaları pozitif seyrediyor
Şampiyonlar Ligi’nde son hafta programı: Tüm maçlar aynı saatte başlayacak
Şampiyonlar Ligi’nde son hafta programı: Tüm maçlar aynı saatte başlayacak