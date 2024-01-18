Terör örgütü mensubu 94 yabancı imza karşılığı serbest bırakıldı. Hepsi aramızda

YENİÇAĞ / Özel Haber / Fatih SAVUK

Türkiye yanlış göç politikaları nedeniyle yabancılar için cazibe merkezi haline gelirken, uygulanan açık kapı stratejisi de ülkeye yabancı ajanların ve teröristlerin girmesine neden oldu.

Son aylarda bir taraftan başta İstanbul olmak üzere birçok ilde yabancı ajanlara ve teröristlere operasyonlar yapılırken, diğer taraftan da terör örgütü üyeliği şüphesiyle idari gözetim altında tutulan potansiyel terör örgütü mensuplarının da serbest bırakıldığı görüldü.

İDARİ GÖZETİMDEKİ 94 YABANCI İMZA KARŞILIĞI SERBEST BIRAKILDI

Yeniçağ’ın ulaştığı belgelere göre 94 yabancı terör örgütü şüphelisinin gözaltında bulundukları Geri Gönderme Merkezleri’nden alternatif yükümlülükler getirilerek, yani imza karşılığı veya adrese yerleştirme gibi uygulamalarla serbest bırakıldıkları görüldü.

Belgelerde, çeşitli Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından haklarında ‘silahlı terör örgütüne üye olma suçundan işlem yapılan’ yabancılar için verilen idari gözetim şartının kaldırılarak serbest bırakıldıkları ortaya çıktı.

BİRÇOĞU IŞİD İLE İLİŞKİLENDİRİLDİ

Yabancı şahısların bulundukları Geri Gönderme Merkezleri’nde haklarındaki idari işlemleri devam ederken, haklarında bulunan idari gözetim kararının 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda belirlenen 12 aylık azami süreyi doldurdukları ve kendilerine alternatif yükümlülük (imza şartı, adrese yerleştirme) getirilerek salıverildikleri ortaya çıktı.

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında işlem yapılan yabancıların birçoğunun IŞİD ile olan bağlarından dolayı haklarında işlem yapıldığı, haklarındaki sınır dışı kararları için mahkeme kararının beklendiği ancak buna rağmen serbest bırakıldıkları biliniyor.

SURİYE VE IRAK AĞIRLIKLILAR

Serbest bırakılan yabancı şahsın Suriye ve Irak ağırlıklı oldukları görülürken aralarında Özbek, Rus, İran, Tacikistan, Lübnan ve Çin uyrukluların olduğu da görüldü.

Şahıslara getirilen imza yükümlülüklerinin ayda 1, 2 haftada 1 olduğu görülürken, bazılarına ise imza yükümlülüğü getirilmediği görüldü.