Terör örgütü PKK fesih kararı vermişti! DEM Parti, siyasi partileri ziyaret edecek

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Terör örgütü PKK fesih kararı vermişti! DEM Parti, siyasi partileri ziyaret edecek

DEM Parti, terör örgütü PKK'nın fesih kararı ve dün İmralı'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından siyasi parti turuna başlıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekim ayında yaptığı açıklamalar ile başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde terör örgütü PKK fesih kararı aldı.

Süreçte, DEM Parti İmralı Heyeti görüşme trafiği sürdürdü.

12 MAYIS'TA FESİH KARARI AÇIKLANDI

Terör örgütü PKK, 12 Mayıs'ta yaptığı bildiri ile fesih kararını açıkladı. Fesih kararı 5-7 Mayıs'ta gerçekleşen kongrede alındığı belirtilmişti.

Karar sonrası DEM Parti, siyasi partilere ziyaret turuna çıkıyor.

İLK ZİYARET YARIN

İlk ziyaretler CHP, Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi'ne yapılacak. DEM Parti'nin ziyaretlerinde Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları, Gülistan Koçyiğit ve Sezai Temelli yer alacak.

DEM Parti yarın saat 14.30’da CHP’yi, saat 16.00’da Gelecek Partisi’ni ziyaret edecek.

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