Terör örgütü PKK silahları nasıl teslim edecek? MSB’den açıklama geldi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı.

Aktürk, terör örgütü PKK'nin fesih ve silah bırakma kararına ilişkin şunları kaydetti:

"SÜREÇ TAKİP EDİLECEK"

"Bölücü terör örgütü PKK, kendini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını duyurmuştur. Alınan kararın vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini, sahada atılacak somut adımların yakından takip edileceğini, sürecin sabote edilmesine, bu süreçte yaşanabilecek sözlü ve eylemsel provokasyonlar dahil her türlü duruma karşı dikkatli ve hazırlıklı olunduğunu vurguluyoruz.

"ÜLKEMİZ İÇİN TEHDİT OLUŞTURMADIĞINDAN EMİN OLUNANA KADAR..."

Terörle mücadelede elde edilen başarıda ve 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda ülkemizin terörsüz bir geleceğe yürümesinde şüphesiz en büyük pay; vatan, millet ve bayrak uğruna canları pahasına mücadele eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz ile onların fedakar ve cefakar ailelerine aittir. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyor, kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ismi her ne olursa olsun; ülkemize, milletimize, bölgemizin istikrarına ve insanlığa tehdit oluşturan terör örgütleri var olduğu müddetçe mücadelesini büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürecektir. Bu kapsamda; bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan bölgelerde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına bölgenin temizlendiğinden ve ülkemize bir daha tehdit oluşturmayacağından emin olunana kadar kararlılıkla devam edilecektir."

"SİLAHLARIN TESLİMİNDE BÖLGE ÜLKELERLE MEKANİZMA KURULACAK"

Tuğamiral Zeki Aktürk'ün açıklamasının ardından MSB kaynakları, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, bölücü terör örgütü PKK’nın fesih süreci ile ilgili sorulara üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bölücü terör örgütü PKK, kendini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını duyurdu. Süreç; devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürülecek; alınan kararın sahadaki somut adımları yakından takip edilecek. Silahların teslimi konusunda; devletimizin ilgili birimleri tarafından bölge ülkelerinin muhataplarıyla koordineli olarak bir mekanizma kurulacaktır.

Bölücü terör örgütü PKK’nın aldığı bu kararı desteklemeyen gerek terör örgütünü kullanan ülkeler gerekse bölücü terör örgütü içindekiler tarafından yapılacak provakasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtmekte yarar görüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan bölgelerde arazi arama-tarama faaliyetleri ile mağara, sığınak, barınak, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına bölgenin temizlendiğinden ve ülkemize bir daha tehdit oluşturmayacağından emin olunana kadar kararlılıkla devam edecektir."