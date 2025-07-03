Terör örgütü PKK'dan çarpıcı sözler: Bahçeli’nin verdiği taahhüt yerine getirilmiyor

Terör örgütü PKK yöneticisi Mustafa Karasu, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı yeni çözüm sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Medya Haber TV’ye konuşan Mustafa Karasu, "devlet içinde bir kesimin süreci bozmak istediğini" iddia etti.

"BAHÇELİ'NİN VERDİĞİ TAAHHÜT GERÇEKLEŞMEDİ"

Terör örgütü mensubu Karasu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları sonrası başlayan süreçte verilen taahhütlerin gerçekleşmediğini vurguladı.

Mustafa Karasu

Karasu, "Bu sürecin başlangıcı Devlet Bahçeli'nin çağrısıydı. ‘Gelsin DEM Parti grubunda konuşsun, örgütünü fesih etsin, silahlı mücadeleyi sonlandırsın’ dedi. Sonra da; ‘Umut hakkından yararlansın’ dedi. Bu Devlet Bahçeli'nin sözleridir. Devlet Bahçeli'nin çağrısı Önderlik tarafından yerine getirilmiştir. Ama Devlet Bahçeli'nin verdiği taahhüt, umut hakkı, tecridin ortadan kaldırılması ve Önderliğin bu sürece aktif katılması hala gerçekleşmemiştir" dedi.

"BİR KESİM SÜRECİ BOZMAK İSTİYOR"

Devlet içinde sürecin bozulmak istendiğine yönelik iddialarını şu sözler ile ifade eden Karasu "Oradaki insanlar kendini savunacaktır. Sen öldürmeye gidiyorsun. Biz bunu değerlendiririz; ‘Devlet içinde bir kesim bu süreci bozmak istiyor.’ Bunun anlamı budur" dedi.

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