Terör örgütü PKK'nın fesih açıklaması sonrası Müsavat Dervişoğlu'ndan ilk açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı süreç son olarak terör örgütü PKK'nın fesih açıklaması ile devam ediyor. Fesih açıklamasına ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan ilk değerlendirmeler geldi. Dervişoğlu, basın toplantısında değerlendirmelere imza attı. Dervişoğlu, Türkiye'nin istikbalinin pazarlık konusu olduğunun altını çizerek, "Lozan Antlaşması Türkiye'nin tapulu malıdır. Büyük Türk milleti bu ihaneti asla kabul etmez" dedi. Terör örgütü PKK'nın ve iktidarın Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir ihanete giriştiğini söyleyen Dervişoğlu, "Varoluşunu ve eylemlerini Türk devletini, Türk milletini, Türk bayrağını, Türkiye Cumhuriyeti'ni inkar ve Büyük Türk milletinin aziz yurttaşlarını, toplumsal huzurunu imha üzerine inşa etmiş bir hain terör örgütü, cumhuriyet tarihimizde örneğine rastlanamayan ihanet ve kalkışmanın cüretini bu iktidar ve ortaklarından almıştır" ifadelerini kullandı.

"KAZANAN PKK İSE KAYBEDEN TÜRK MİLLETİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'DİR"

Dervişoğlu, terör örgütü PKK'nın açıklamada Lozan'ı işaret etmesine şunları söyledi:

"Bir terör örgütü Lozan'a karşı zafer ilan ediyorsa Türk Devleti'ni ve bu süreci yönetenler kalkışmanın failleri olmaktan kaçamazlar. Görmüyor musunuz? Terör örgütü zaferini ilan ediyor. Okuduğunuzu anlamıyor musunuz? Kazanan PKK ise kaybeden Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bu bildiriden sonra kuyruğa giren iktidar sözcülerinin açıklamaları da akıllara ziyandır. Cumhurbaşkanının danışmanlarından birinin sözleri aslında nasıl bir ihanetle karşı karşıya bulunduğumuzu göstermektedir."

"TERÖR ÖRGÜTÜ, CUMHURİYET TARİHİMİZDE ÖRNEĞİNE RASTLANAMAYAN İHANET VE KALKIŞMANIN CÜRETİNİ BU İKTİDAR VE ORTAKLARINDAN ALMIŞTIR"

Terör örgütü PKK ve iktidar ortaklarının Cumhuriyet tarihinde örneğine rastlanamayan ihanete kalkıştığını söyleyen Dervişoğlu, "Balgat ve küresel ortakları bölücü terör örgütünün sözde kongresinin dört gözle bekledikleri sonuç bildirgesi nihayet bugün açıklanmıştır. Varoluşunu ve eylemlerini Türk devletini, Türk milletini, Türk bayrağını, Türkiye Cumhuriyeti'ni inkar ve Büyük Türk milletinin aziz yurttaşlarını, toplumsal huzurunu imha üzerine inşa etmiş bir hain terör örgütü, cumhuriyet tarihimizde örneğine rastlanamayan ihanet ve kalkışmanın cüretini bu iktidar ve ortaklarından almıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Büyük Türk Milleti bu ihanet açıklamasını kabul etmez ve edemez. Aksi durum, Türk Devleti'nin hain terör örgütüyle mütekabil hale getirilmesi ve teröre teslim olmasıdır. Devleti yöneten iktidar ve ortakları için de bunun adı artık açıkça ihanettir" ifadelerini kullandı.

"BU BİR TESLİMİYET DEĞİL, TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DEVLETLEŞTİRMEDİR"

Akıllardaki bir diğer sorunun Öcalan'a özgürlük vaadi olduğunu belirten Dervişoğlu, "Teröristbaşı Öcalan'a hukuki süreç talep ediliyor. Pazarlık yaptıysanız, bu haini siyasete mi sokacaksınız. Geldiğimiz noktada uyanık olmak ve müdahale etmek zorundayız" dedi. İktidara soru soran Dervişoğlu, "26 Nisan'daki Kamışlı'da ilan ettikleri özerk yapıya ne diyorsunuz? Bu alınan kararda Suriye'de adem-i merkeziyetçi bir yapıya dönüştürülecekti. Hani siz Suriye fatihiydiniz. YPG, Suriye içerisine meşrulaştırılıyor. Bu bir teslimiyet değil, terör örgütünü devletleştirmedir" yorumunda bulundu.

"AÇIKLAMANIN MÜJDE OLARAK SUNULMASI İHANETTİR"

Türkiye'nin uniter devlet yapısını hedef alanları uyaran Dervişoğlu, "Bu açıklamanın müjde olarak sunulması ihanettir. Türkiye'yi 'soykırımcı' olarak tanımlayan her kim varsa gün geldiğinde hesap verecektir. 'Terörsüz Türkiye' ile başlatılan süreç, açıklama ile Türk vatanı ve Türk milleti açısında tehlike oluşturmaktadır. Türkiye'nin istikbalinin pazarlık konusu olduğu açıktır. Lozan Antlaşması Türkiye'nin tapulu malıdır. Büyük Türk milleti bu ihaneti asla kabul etmez" dedi.

"12.00'DE LOZAN PARKI'NDA OLACAĞIZ"

Müsavat Dervişoğlu konuşmasının sonuna doğru yarınki grup toplantısının TBMM'de olmayacağını Çankaya Birlik mahallesindeki Lozan Parkı'nda yapılacağını açıkladı. Dervişoğlu, vatandaşları Çarşamba saat 12.00'de Lozan Parkı'nda olmaya davet etti.