Terör örgütü PKK'nın fesih kararını gazeteler manşete nasıl taşıdı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekim ayında TBMM'de DEM Parti ile tokalaşması ve terör örgütü PKK ve lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çağrıları sonrası "Terörsüz Türkiye" süreci başladı.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakarak fesih etmesi yönünde Abdullah Öcalan'ın mektubu okunmuş 5-7 Mayıs'ta fesih kararının alındığı örgüt kongresi yapılmıştı.

Dün terör örgütünün yaptığı açıklama ile fesih kararı duyuruldu. Gündeme oturan bu gelişme sonrası gazetelerin manşetleri de merak konusu oldu.

Gazeteler fesih kararını manşetlerine böyle taşıdı:

YENİÇAĞ GAZETESİ

CUMHURİYET GAZETESİ

SÖZCÜ GAZETESİ

BİRGÜN GAZETESİ

NEFES GAZETESİ

EVRENSEL GAZETESİ

KARAR GAZETESİ

MİLLİ GAZETE

AYDINLIK GAZETESİ

SABAH GAZETESİ

AKŞAM GAZETESİ

TÜRKİYE GAZETESİ

YENİ ŞAFAK GAZETESİ

TÜRKGÜN GAZETESİ

HÜRRİYET GAZETESİ

POSTA GAZETESİ

TAKVİM GAZETESİ

YENİ AKİT GAZETESİ

MİLLİYET GAZETESİ

Yeniçağ Gazetesi: Türkiye’nin tapusunu feshetme peşindeler

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