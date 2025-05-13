Terör örgütü PKK'nın fesih kararını gazeteler manşete nasıl taşıdı?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Terör örgütü PKK'nın fesih kararını gazeteler manşete nasıl taşıdı?

Terör örgütü PKK, dün yaptığı açıklama ile fesih kararını duyurdu. PKK'nın bu tarihi adımını gazete manşetleri nasıl taşıdı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekim ayında TBMM'de DEM Parti ile tokalaşması ve terör örgütü PKK ve lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çağrıları sonrası "Terörsüz Türkiye" süreci başladı.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakarak fesih etmesi yönünde Abdullah Öcalan'ın mektubu okunmuş 5-7 Mayıs'ta fesih kararının alındığı örgüt kongresi yapılmıştı.

Dün terör örgütünün yaptığı açıklama ile fesih kararı duyuruldu. Gündeme oturan bu gelişme sonrası gazetelerin manşetleri de merak konusu oldu.

Gazeteler fesih kararını manşetlerine böyle taşıdı:

YENİÇAĞ GAZETESİ

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CUMHURİYET GAZETESİ

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SÖZCÜ GAZETESİ

sozcu.jpg

BİRGÜN GAZETESİ

birgun.jpg

NEFES GAZETESİ

nefes.jpg

EVRENSEL GAZETESİ

evrensel.jpg

KARAR GAZETESİ

karar.jpg

MİLLİ GAZETE

milligazete.jpg

AYDINLIK GAZETESİ

aydinlik.jpg

SABAH GAZETESİ

sabahgazetesi.jpg

AKŞAM GAZETESİ

aksam.jpg

TÜRKİYE GAZETESİ

turkiyegazetesi.jpg

YENİ ŞAFAK GAZETESİ

yenisafak.jpg

TÜRKGÜN GAZETESİ

turkgun.jpg

HÜRRİYET GAZETESİ

hurriyet.jpg

POSTA GAZETESİ

posta.jpg

TAKVİM GAZETESİ

takvim.jpg

YENİ AKİT GAZETESİ

akit.jpg

MİLLİYET GAZETESİ

milliyet.jpg

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