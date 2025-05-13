Terör örgütü PKK'nın fesih kararını gazeteler manşete nasıl taşıdı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekim ayında TBMM'de DEM Parti ile tokalaşması ve terör örgütü PKK ve lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çağrıları sonrası "Terörsüz Türkiye" süreci başladı.
Terör örgütü PKK'nın silah bırakarak fesih etmesi yönünde Abdullah Öcalan'ın mektubu okunmuş 5-7 Mayıs'ta fesih kararının alındığı örgüt kongresi yapılmıştı.
Dün terör örgütünün yaptığı açıklama ile fesih kararı duyuruldu. Gündeme oturan bu gelişme sonrası gazetelerin manşetleri de merak konusu oldu.
Gazeteler fesih kararını manşetlerine böyle taşıdı:
YENİÇAĞ GAZETESİ
CUMHURİYET GAZETESİ
SÖZCÜ GAZETESİ
BİRGÜN GAZETESİ
NEFES GAZETESİ
EVRENSEL GAZETESİ
KARAR GAZETESİ
MİLLİ GAZETE
AYDINLIK GAZETESİ
SABAH GAZETESİ
AKŞAM GAZETESİ
TÜRKİYE GAZETESİ
YENİ ŞAFAK GAZETESİ
TÜRKGÜN GAZETESİ
HÜRRİYET GAZETESİ
POSTA GAZETESİ
TAKVİM GAZETESİ
YENİ AKİT GAZETESİ
MİLLİYET GAZETESİ
Yeniçağ Gazetesi: Türkiye’nin tapusunu feshetme peşindeler
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