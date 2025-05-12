Terör örgütü PKK’nın fesih kararının ardından DEM’den ilk açıklama

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK’nin silah bırakma ve örgütsel yapısını feshetme kararına ilişkin, “Bu süreci barışla taçlandırmayı umuyoruz” dedi.

Bakırhan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı öncesinde basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, sürecin barışa katkı sağlaması temennisinde bulundu. Bakırhan, “Kongre Türkiye’ye hayırlı olsun. Artık demokratik bir Türkiye’yi inşa etmemek için hiçbir gerekçe kalmadı” şeklinde konuştu.

Bakırhan’ın tam açıklaması şöyle: “Kongre Türkiye’ye hayırlı olsun. Artık demokratik Türkiye’yi inşa etmemek için herhangi bir gerekçe kalmadı. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız.”

PKK’DEN FESİH VE SİLAH BIRAKMA KARARI

PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 12. Kongresi’nde aldığı kararları kamuoyuyla paylaştı. Bildirgede, örgütsel yapının feshedildiği ve silahlı mücadele yönteminin sona erdirildiği duyuruldu. Bildirgede şu ifadeler yer aldı: “PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Önder Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı.”