Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya bir darbe daha: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!



Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.



Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle… pic.twitter.com/OEBZh0XTaY