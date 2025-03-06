Terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı sonrası MSB'den ilk açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların, terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhal koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

MSB kaynakları, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail medyasında, "Türkiye'nin Suriye'de 3 yeni üs kuracağına ilişkin haberler ve sosyal medyada İsrail'in Şam'a gerçekleştirdiği saldırının ardından Türk F-16'larının Şam'da uçuş yaptığına ilişkin haberlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan kaynaklar, "Bölgeden gelen algı yaratma maksatlı haberlere ihtiyatla yaklaşılması gerekmektedir. Bahse konu haberler doğru değildir. Bu tür haberlerin Bakanlığımız ile irtibata geçilerek teyit edilmesi önemlidir. Önceliğimiz komşumuz Suriye'de kalıcı bir güvenlik ve istikrarın sağlanmasıdır. Bu kapsamda Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız, yeni yönetimle yakın işbirliği ve koordinasyon içinde sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞININ SİLAH BIRAKMA VE ÖEGÜTÜN LAĞVEDİLME ÇAĞRISI

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına dair sorular üzerine şunları söyledi: