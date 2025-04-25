Terör örgütü üyesi Ordu'da saklandığı evde yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Terör örgütü üyesi Ordu'da saklandığı evde yakalandı

IŞİD/Silahlı Terör Örgütü üyesi bir şahıs, Ünye’de saklandığı evde yakalandı.

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde, IŞİD/Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Irak uyruklu D.H.G.E. (32/E) isimli şüpheli şahsın, Ünye İlçesinde bulunan bir adreste saklandığı tespit edildi.

2. İstihbarat, TEM ve Asayiş unsurlarınca, 24 Nisan 2025 tarihinde icra edilen operasyon sonucunda, şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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