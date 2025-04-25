Terör örgütü üyesi Ordu'da saklandığı evde yakalandı

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ
Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde, IŞİD/Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Irak uyruklu D.H.G.E. (32/E) isimli şüpheli şahsın, Ünye İlçesinde bulunan bir adreste saklandığı tespit edildi.
2. İstihbarat, TEM ve Asayiş unsurlarınca, 24 Nisan 2025 tarihinde icra edilen operasyon sonucunda, şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.