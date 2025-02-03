Terör örgütünde çözülme sürüyor! PKK'lı teröristler teslim oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Terör örgütünde çözülme sürüyor! PKK'lı teröristler teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist Silopi'deki hudut karakoluna teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Silopi'deki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Silopi’deki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"

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