Terör örgütünde çözülme sürüyor! PKK'lı teröristler teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Silopi'deki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Silopi’deki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"
Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Silopi’deki Hudut Karakolumuza teslim oldu.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 3, 2025
Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/gHjd2CuvLF