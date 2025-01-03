Terör örgütüne ağır darbe! Tamamı etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Terör örgütüne ağır darbe! Tamamı etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Terör örgütüne ağır darbe! Tamamı etkisiz hale getirildi

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