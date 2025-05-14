Terör örgütünün fesih kararı sonrası Bakan Şimşek’ten 1,8 trilyon dolarlık açıklama

Şimşek, Türkiye’nin küresel jeopolitik meselelerde önemli bir aktör olduğunu ifade ederek, Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlanması için arabuluculuk yaptığını, Suriye’de terörle mücadele ve bölgesel istikrar için çaba gösterdiğini, Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı barışın tesisi ve Afrika’daki sorunların çözümüne katkıda bulunduğunu aktardı.
“KAYNAKLARIMIZI DOĞU VE GÜNEYDOĞU BÖLGELERİNİ YENİDEN İNŞA ETMEYE YÖNLENDİRECEĞİZ”
PKK’nın fesih kararına da değinen Şimşek, Türkiye’nin 50 yıldır PKK ile mücadele ettiğini ve bu mücadelenin maliyetinin yapılan hesaplamalara göre 1,8 trilyon doları bulduğunu belirtti. Şimşek, şöyle devam etti:
“Bu son derece olumlu bir gelişme. Artık enerjimizi ve kaynaklarımızı terörle mücadele yerine, demografik yapısı oldukça avantajlı olan ülkemizin doğu ve güneydoğu bölgelerini yeniden inşa etmeye yönlendireceğiz. Bu bölgeler, Türkiye’nin büyümesinin yeni motoru olacak. Ayrıca Suriye ve Irak dahil olmak üzere tüm bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak. Barış ve istikrar, herkes için refaha giden tek yol. Bu aynı zamanda Türkiye’nin demokratik yolculuğuna ve uluslararası algısının iyileşmesine destek olacak.”
Türkiye’nin Batılı ülkeler ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini geliştirdiğini ve bu alanda bir ivme yakalandığını kaydeden Şimşek, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olduğunu hatırlattı. AB’ye üyelik sürecinde görüşmelerin bir süre askıya alındığını belirten Şimşek, buna rağmen ekonomik entegrasyonun artarak devam ettiğini ve Gümrük Birliği’nin modernizasyonunun, Türkiye-AB ticaret hacmini önümüzdeki 10 yılda 200 milyar avrodan 400 milyar avroya çıkarabileceğini ifade etti.