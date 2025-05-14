Terör örgütünün fesih kararı sonrası Bakan Şimşek’ten 1,8 trilyon dolarlık açıklama

“EKONOMİK BÜYÜME POTANSİYELİ OLDUKÇA GÜÇLÜ”

Son yıllarda küresel ölçekte ekonomik büyümeyi sınırlayan pek çok faktörle karşılaşıldığını belirten Şimşek, Türkiye’de enflasyonla mücadele kapsamında geçen yıl ve bu yıl ekonomik büyümenin bir miktar yavaşladığını dile getirdi. Ancak bunun uzun vadeli bir durum olmadığını vurgulayan Şimşek, “Türkiye’nin uzun vadeli ekonomik büyüme potansiyeli oldukça güçlü” diye konuştu.

Uzun vadeli büyümenin temellerini attıklarını ve yapısal reformları hayata geçirdiklerini ifade eden Şimşek, Türkiye’nin borçluluk oranının gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) kıyasla yüzde 92 olduğunu, bu oranın gelişmekte olan piyasalardaki yüzde 245’lik ortalamaya göre oldukça düşük kaldığını belirtti.

Türkiye’nin geniş bir nitelikli iş gücü havuzuna sahip olduğunu ve son 25 yılda altyapıya 300 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını anlatan Şimşek, dijital altyapının şu anda öncelikli alanlardan biri olduğunu vurguladı. Özellikle yapay zeka alanında hazırlıklı olmayı hedeflediklerini belirten Şimşek, Türkiye’nin bu alanda gelişmiş ekonomileri yakalama hedefinde olduğunu söyledi.