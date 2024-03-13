Terör propagandası yapan 6 kişi Jandarma'dan kaçamadı

Kaynak: İHA
Terör propagandası yapan 6 kişi Jandarma'dan kaçamadı
Aydın'da siber suçlar ile mücadele kapsamında yapılan takiplerde terör propagandası yapan 6 kişi Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce siber suçlarla mücadele çalışmalarına siber devriyeler ile devam ediyor. Aktarılan bilgiye göre, jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri sanal devriye sırasında 4 şüpheli “Terör Örgütü Propagandası”, 1 şüpheli “7258 Sayılı Kanuna Muhalefet (Yasadışı Bahis)”, 6 şüpheli “Müstehcenlik Suçunu Bilişim Sistemleri Kullanarak İşlemek” suçundan yakalandı. 6 ilçede toplam 11 şüpheli kişi yakalanırken, yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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