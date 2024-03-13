Terör propagandası yapan 6 kişi Jandarma'dan kaçamadı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce siber suçlarla mücadele çalışmalarına siber devriyeler ile devam ediyor. Aktarılan bilgiye göre, jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri sanal devriye sırasında 4 şüpheli “Terör Örgütü Propagandası”, 1 şüpheli “7258 Sayılı Kanuna Muhalefet (Yasadışı Bahis)”, 6 şüpheli “Müstehcenlik Suçunu Bilişim Sistemleri Kullanarak İşlemek” suçundan yakalandı. 6 ilçede toplam 11 şüpheli kişi yakalanırken, yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.