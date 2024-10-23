Terör saldırısında şehit sayısı 4'e çıktı. Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Vladimir Putin ise TUSAŞ'ta gerçekleşen terör saldırısı hakkında konuştu. Putin, "Ankara'daki terör saldırısını kınıyorum" dedi.

"BRICS'E KATILACAKSINIZ"



"Bugünkü toplantımız çok önemli olacak" Putin sözlerini şöyle sürdürdü:

Ticari ve ekonomik işbirliğimiz gelişmeye devam ediyor. Geçen sene ticaret hacmimiz 55 milyar dolardı. Bu yılın ilk 8 ayında yüzde 6.2 artış gösterdi. Türk iş dünyası da burada makine sanayisine önemli yatırımlar yaptı. Geçen sene boru hatları üzerinde 20.5 milyar metrküp doğalgaz sevk edilmiştir. Doğalgaz merkezi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Akkuyu Nükleer Güç Santralii 7/24 bitiyor. İnanıyoruz ki önümüzdeki yılda ilk ünitede enerji üretimi başlayacak. Turizm alanında da önemli bir işbirliğimiz var. Geçen sene Türkiye'ye 6.3 milyon Rus turist gitti. Yüzde 27 civarında bir artış söz konusu. Bu yılın ilk 8 ayında 4.5 milyon turist geldi. Rakamlar bakımında Rusya ilk sırada yer alıyor. Afet bakanlıkları düzeyinde önemli işbirlikleri var. Uluslararası konularda da yakın işbirliği söz konusu. BRICS'e katılacaksınız. Ortadoğu'daki pozisyonlarımıza bakıyoruz. Türkiye ve Rusya çok yakın. Kafkasya, Suriye ve Ukrayna konularında bilgilendirmeler yapacağım.

"4 ŞEHİDİMİZ 14 YARALIMIZ VAR"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Davetiniz ve ev sahipliğiniz teşekkür ediyorum. Astana'daki görüşmemizin ardından sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Taziye mesajınız için teşekkür ediyorum. 4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Siz değerli dostumu Türkiye'de görmek istiyorum. Banka ödemelerindeki sıkıntıların çözülmesine yönelik çabalar devam ediyor. Bu konuda bir mekanizma tesis edilmesi amacıyla bakanlıklarımız ve Merkez Bankamız iletişim halinde.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu vesilesiyle cuma günü İstanbul'da olduğunu anımsatan Erdoğan, "Artık siz değerli dostumu da en kısa zamanda Türkiye'de görelim istiyorum." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında banka ödemelerindeki sıkıntıların çözülmesine yönelik çabaların sürdüğünü aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu hususta bir mekanizma tesis edilmesi maksadıyla hazine ve maliye bakanlıklarımız, merkez bankalarımız temas halinde. Ticaret bakanlıklarımız arasında da bir kurumlar arası çalışma başlatıldı. Yaptırım kapsamında yer almayan, ticari açıdan risk arz etmeyen ürünlerden oluşan bir listeyi geçen hafta heyetinize ilettik. Liste üzerinde mutabık kalınmasının ardından ödemeler için nasıl bir platform geliştirileceğine odaklanılacak."