Teröristbaşı Öcalan, Bahçeli'nin çağrısına İmralı'dan yanıt verdi! Ömer Öcalan açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Teröristbaşı Öcalan, Bahçeli'nin çağrısına İmralı'dan yanıt verdi! Ömer Öcalan açıkladı

DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, İmralı'da yaptığı görüşme sonrası Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın siyasi sürece dair mesajını açıkladı.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, dün 43 aydır görüşme yapmasına izin verilmeyen Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi'nde görüştüğünü duyurdu.

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ÖCALAN'DAN İLK MESAJ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Öcalan, görüşmenin detaylarını paylaştı.
Ömer Öcalan, Teröristbaşı Öcalan'ın “Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim” mesajını da açıkladı.

Öcalan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"23 Ekim tarihinde İmralı Ada Hapishanesi’de Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdim.

Bu ziyaret aile görüşmesi kapsamında gerçekleşti. Sayın Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi: 'Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.' Sağlığı iyiydi ve herkese çok selamı vardı."

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