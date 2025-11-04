Türkiye 41 yıldır “PKK terör örgütü, Öcalan bebek katili” diyor.

DEM asla kabul etmiyor: “PKK terör örgütü değildir” diyor.

PKK kahpece saldırıyor, Türk askerini, polisini şehit ediyor; bebekleri, kadınları, yaşlıları, suçsuz sivilleri canlı bombalarla katlediyor.

DEM tek bir gün, “Kahrolsun terör, kahrolsun teröristler, PKK terör örgütüdür” demiyor.

O halde terörsüz Türkiye nasıl sonuçlanacak?

15 Şubat 1999’da Abdullah Öcalan’ın Kenya/Nairobi’de yakalanıp Türkiye’ye getirilmesinden sonra da PKK terör eylemlerini sürdürdü.

Örgüt “işgalci Türk askeri ve polisi düşmanımızdır” diyerek eylemlerine devam etti.

29 Haziran 1999’da idam cezasına mahkûm edildi.

DSP lideri, Başbakan merhum Bülent Ecevit ile koalisyon ortakları başbakan yardımcıları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve ANAP Genel Başkanı merhum Mesut Yılmaz 3 Ekim 2002’de idam cezasını kaldırıldılar.

Öcalan’ın cezası ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrildi,

3 Kasım 2002: AKP tek başına iktidar oldu.

16 Temmuz 2005 Kuşadası: Turistleri taşıyan minibüste bomba patladı, 5 kişi öldü.

22 Mayıs 2007 Ankara Ulus Anafartalar: Alışveriş merkezine yönelik bombalı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, 80’den fazla kişi yaralandı.

27 Temmuz 2008 İstanbul Güngören: Peş peşe iki patlamada 18 kişi öldü, 150’den fazla kişi yaralandı.

Terörist başı Öcalan neden yargılanmadı?

2009 Oslo görüşmelerine: Devlet adına Afet Güneş (MİT Müsteşar Yardımcısı); PKK adına Sabri Ok, Mustafa Karasu ve Zübeyir Aydar katıldı.

2010 İmralı ziyaretleri başladı: Devlet yetkilileri ve MİT mensupları, Öcalan’la doğrudan temas kurarak ateşkes çağrıları ve örgütün silah bırakma koşullarını görüştü.

2011 Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ardından Halkların Demokratik Partisi (HDP) kuruldu ve görüşmelerin siyasi kanadı oldu.

HDP’nin İmralı heyeti oluştu: Pervin Buldan, merhum Sırrı Süreyya Önder ve İdris Baluken.

28 Aralık 2012 MHP lideri Devlet Bahçeli çok gizli tutulmasına rağmen muhalefette iken nasıl öğrendi ise resmen açıkladı:

“AKP iktidarı İmralı ile görüşüyor”

Erdoğan da kabul etti.

21 Mart 2013 Diyarbakır Nevruz kutlamalarında İmralı’dan gönderdiği mektup, Pervin Buldan ve merhum Sırrı Süreyya Önder tarafından Kürtçe ve Türkçe olarak okundu.

Öcalan’ın talimatı şöyleydi:

“Silahlı direniş sürecinden demokratik siyasete geçme zamanıdır. Artık silahlar sussun, fikirler ve siyaset konuşsun.”

2013–2014: Çözüm süreci çok konuşuldu.

28 Şubat 2015: AKP iktidarı ile HDP ve PKK arasında Dolmabahçe mutabakatı sağlandı.

Ancak PKK terörü devam etti:

11 Ağustos 2012 Gaziantep: Polis servis aracına yönelik bombalı araç saldırısında 10 sivil yaşamını yitirdi, 60’tan fazla kişi yaralandı.

Terörist başı Öcalan neden yargılanmadı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Temmuz 2015’te dedi ki;

“Çözüm sürecini biz başlattık, çözüm sürecini bitiren biz olmadık, bunların art niyetleri, gizli gündemleri dönemin sonu oldu.”

PKK aynı gün şöyle meydan okudu:

“Devrimci halk savaşı başladı…”

22 Temmuz 2015: Ceylanpınar’da iki polis memuru evlerinde ölü bulundu.

20 Temmuz 2015’te başlayan PKK isyanı 9 Mart 2016’da sonlandırıldı.

Bilanço Uluslararası Kriz Grubu tarafından şöyle iddia edildi:

1.215’i güvenlik görevlisi şehit oldu.

Terörist başı Öcalan neden yargılanmadı?

PKK terörü devam etti:

6 Eylül 2015 Dağlıca: PKK saldırısında 16 asker şehit oldu.

17 Şubat 2016 Ankara Merasim Sokak: Askeri servis aracına yönelik bombalı araç saldırısında 29 kişi hayatını kaybetti.

13 Mart 2016 Ankara Kızılay: Otobüs durağı yakınında bombalı araç infilak etti, 37 sivil öldü.

19 Mart 2016 İstanbul İstiklal Caddesi: Canlı bomba saldırısında 5 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

18 Ağustos 2016 Elazığ: Emniyet binasına bombalı araçla saldırı düzenlendi, 6 kişi öldü, 217 kişi yaralandı.

26 Ağustos 2016 Cizre: Polis kontrol noktasına bombalı araçla saldırı, 12 kişi öldü, 78 kişi yaralandı.

1 Ekim 2023 Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü önü: TBMM açılış günü iki PKK’lı bombalı saldırı yaptı, biri kendini patlattı, biri öldürüldü; 2 polis yaralandı.

Terörist başı Öcalan neden yargılanmadı?

Değerli okurlarım,

Devlet Bahçeli’nin dediği gibi Öcalan, PKK’nın “önder” terörist başıdır.

Sadece bir kısmını sıraladığım 1999 sonrası tüm terör eylemlerinin 1999 öncesinde olduğu gibi baş sorumlusudur.

Her terör eylemi sonrası tekrar, tekrar yarılanması gerekirken neden tek bir kez dahi yargılanmadı?

Binlerce şehidimizin kanının hesabı sorulmazken, bebek katiline umut hakkı mı vereceğiz?

PKK’nın tüm el kanlı teröristlerini af mı edeceğiz?

Öcalan, 2002- 2023 arası PKK önderi olarak yaşatılan tüm terör eylemlerinin sorumlusu olarak tekrar tekrar yargılanmaktan neden kaçırıldı AKP iktidarı döneminde?

Büyük Türk Milleti ve yargı iktidarından da Erdoğan’dan da hesap sormayacak mı?

Şehitlerimizin kanları yer de mi kalacak?