Terörist Fetullah Gülen’i Atatürk’ün yerine koydular. Atatürk’e 'deccal' kendisine 'mehdi' demişti

15 Temmuz Darbe girişiminin baş aktörü şarlatan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ABD'de öldü. Gülen'e tapma derecesine bağlanan örgüt mensubu teröristler, ABD'deki cenazeye akın etti. Binlerce FETÖ'cü bir araya geldi. FETÖ'cüleri cenazede Türkiye korkusu sardı. Suratlarını gizlediler. Maske ve güneş gözlüğü ile kendilerini gizlemeye çalıştı.

MÜRİDLERİ GÜLEN'İ ATATÜRK'ÜN YERİNE KOYUYOR

Algı operasyonları, kumpas ve yalanları ile bilinen FETÖ elebaşının bir yalanı da mezarının başında olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Nedim Şener, FETÖ elebaşının doğum tarihinin 1941 olmasına rağmen 1938 olarak yazıldığını ifade etti.

Şener; elebaşının, örgüt mensuplarına kendisini 'mehdi' olarak tanıttığını ve 'Deccal' dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden bir gün sonra doğduğu iddiası ile beynini yıkadığını belirtti.

Şener, FETÖ'nün bu yalanını da mezar taşında devam ettiğini ifade etti. Şener, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Vatan haini FETÖ elebaşı gülen yıllardır HİZMET ettiği Amerika toprağına gömüldü. Ama ölümünde bile yalan, riya ve sahtekarlığa devam etti; 1941 doğumlu FETÖ elebaşı mezar taşına tarihi 1938 olarak yazıldı. Çünkü FETÖ elebaşı doğum tarihini örgüt içinde 11 Kasım 1938 olarak kullanıyordu. 10 Kasım’da “Deccal” dediği Atatürk’ün ölümünün ardından, kendisinin de 11 Kasım 1938’de “Mehdi” olarak dünyaya geldiği yalanı ile mankurtlarını avuttu. VATAN HAİNLERİNE VATANSIZLARA İBRET OLSUN"