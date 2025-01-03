Terörist Tuğgeneral ile Orgeneral terörist

İYİ Parti milletvekili Turhan Çömez, “Israrla söylüyoruz, Türkiye yönetilmiyor, savruluyor! Devlet kurumları yönetilmiyor, bir ordan bir oraya savruluyor. Her Allah’ın günü bunlarla ilgili onlarca örnek karşımıza çıkıyor” diyor.

Yerden göğe kadar haklı.

Verdiği örnek AKP iktidarında ne ilk olacak ne de son olacak.

Çömez diyor ki;

“Türkiye’nin ‘terör örgütü’ dediği unsurlar bugün yine Türkiye’nin ifadesi ile, ‘iyi çocuklar’ oldular ve şu anda Suriye’nin yönetimini devraldılar.

Yandaş medya Türkiye’de ala ile vala ile, ‘Suriye’de bir Türk general görev yapacak’ diye lanse etti.

Bir de baktık ki İçişleri Bakanlığı listesinde El kaide terör üyesi olmaktan aranıyor.

Türkiye’nin alkışladığı ‘gördünüz mü Suriye’de bir Türk general var’ dediği gün Ömer Çiftçi’nin ismi İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinden apar topar kaldırıldı.

Allahaşkına siz devlet mi yönetiyorsunuz? Yoksa aşiret mi yoksa kabile mi?

Mahkeme kararı var mı yok. Kim verdi talimatı?

‘Biz yaptık oldu’ diyorsunuz, devlet böyle yönetilmez. Bir ülke böyle yönetilmez.

Sabahtan, akşama sağdan, sola savrulan bir devlet anlayışı olmaz.”

Türkiye 22 yıldır; sağdan sola, önden arkaya savruldu da savruldu.

Ergenekon, Balyoz ve Casusluk davalarının savcısı Erdoğan oldu.

Suçsuz insanlar cezaevinde öldü, intihar edenler oldu.

Yüzlerce kişiyi yıllarca esir tuttuktan sonra ‘hata yaptık’ dediler.

Kozmik Oda denilen devlet sırlarının olduğu “çok gizli” mekan Erdoğan’ın talimatı ile FETO’culara açıldı ve tüm belgeleri ele geçirmelerine göz yumuldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerini, Türk Polisini, yargıyı ve bürokrasiyi Paralel Yapı kurarak FETO’culara teslim ettiler.

15 Temmuz hain darbe girişime Türkiye’yi maruz bıraktılar.

Erdoğan, “Milletim ve Rabbim beni affetsin” dedi.

Hangi ülkede olursa olsun bunları yapanlar yargılanır, mahkum olurlardı.

Turhan Çömez diyor ki;

“Suriye’de terörist tuğgeneral oldu…”

Çömez’e hatırlatayım.

AKP orgenerali teröristbaşı yaptı.

26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’u “Silahlı Terör Örgütü Kurmak” kumpası ile 26 ay Silivri’de esir tuttu.

Günümüze gelince daha da vahimi gerçekleşiyor.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan’a af getirmek için üç parti anlaştı:

AKP + DEM + MHP…

Türkiye’de terörist Öcalan DEM parti genel başkanı olur mu olur!

Teröristbaşı Öcalan hür general olur.

Erdoğan’a da ölünceye kadar cumhurbaşkanı seçilme hakkı alır.

Son sözü Turhan Çömez’e bırakayım:

“Devleti, İmralı ’dan medet umar hale getiren bu anlayışa yazıklar olsun!

22 yıldır terörü bitirmek için atması gereken adımları atmamış çaresiz bir AKP;

Küresel güç unsurlarının bölgede yeni bir oyun alanı açarken, önüne koyduğu projeyi hayata geçiriyor şu anda.”